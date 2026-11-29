Sfârșitul lunii decembrie aduce o vreme deosebit de rece în toată țara, influențată de ciclonului Xela, care își face simțită prezența și în România. Temperaturile din termometre au scăzut simțitor, iar ANM a emis o alertă cod galben de ger pentru aproape întreaga țară. Meteorologii anunță temperaturi de -18 grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, 29 noiembrie, o avertizare cod galben de ger, valabilă până miercuri dimineață în aproape toate regiunile țării. Totodată, mai multe zone rămân sub atenționare de vânt puternic, rafalele urmând să atingă 70 km/h, să spulbere zăpada și să reducă vizibilitatea.

România, sub cod galben de ger

Finalul lunii noiembrie a adus o vreme rece și ninsori în mai multe zone din țară. Iarna pare că și-a intrat complet în drepturi, iar valorile termice sunt mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. În acest context, ANM a emis o alertă cod galben de ger.

Noua avertizare meteorologică a intrat în vigoare duminică, la ora 10:00, și este valabilă până pe 2 decembrie, la aceeași oră. Regiunile afectate de temperaturile extrem de scăzute sunt Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Potrivit meteorologilor, temperaturile minime se vor încadra în general între -18 și -10 grade.

„În Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală, vremea va fi deosebit de rece. Va fi ger, local în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie) și pe arii extinse în nopțile următoare. Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 și -10 grade. În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile se vor menține în general negative și pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -7 și 1 grad”, anunță meteorologii.

De asemenea, în vigoare este și o avertizare cod galben de intensificări ale vântului pe litoral. Avertizarea este valabilă în intervalul 29 noiembrie, ora 20 – 01 decembrie, ora 10. În intervalul menționat, pe litoral vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

De asemenea, meteorologii mai spun că intensificări ale vântului vor fi resimțite și în regiunile sud-estice și pe parcursul nopții de duminică spre luni (29/30 noiembrie) cu rafale în general de 40…45 km/h.

CITEȘTE ȘI:

ANM a făcut prognoza pentru săptămâna Crăciunului! Cum va fi vremea în România

Când scăpăm de vijelii? ANM a emis noi avertizări pentru București și mai multe județe