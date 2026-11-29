Remi Dobre a fost unul dintre cei mai discutați concurenți de la Insula Iubirii, sezonul X. El a participat alături de Bianca Iotu, însă în final au decis să plece separat. Deși de-a lungul emisiunii au ieșit la suprafață detalii importante despre tânăr, ei bine, puțini îi cunosc povestea de viață.

Remi a pășit în Thailanda încrezător. Numai că, pe parcurs, relația lui cu Bianca Iotu s-a rupt definitiv. Odată cu despărțirea, influencerul a trăit momente intense. Chiar dacă a fost rezervat în ceea ce privește viața lui privată, de curând a povestit despre drama prin care a trecut în copilărie. Acesta a dezvăluit că tatăl lui l-a abandonat, iar apoi a aflat că, de fapt, bărbatul ducea o viață dublă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Remi Dobre, abandonat de propriul tată

Invitat în cadrul unui podcast, Remi Dobre și-a deschis sufletul și a vorbit despre povestea lui de viață. Fostul partener al Biancăi Iotu nu a avut o copilărie ușoară și asta pentru că a rămas doar cu mama lui, după ce tatăl său a plecat în străinătate alături de amantă, care i-a devenit ulterior soție.

Concurentul de la Insula Iubirii a dezvăluit că bărbatul spunea inițial că merge în Spania pentru a câștiga bani pentru el și mama lui Remi. Numai că, în realitate, ducea o viață dublă. Femeia cu care se iubea acesta i-a dăruit doi copii, astfel că influencerul are un frate vitreg și o soră vitregă.

„Taică-miu a plecat în străinătate, zicea el la muncă, dar în sfârșit, s-a adeverit așa un pic diferit. A fost așa, o poveste ciudățică, pentru că ceva mai târziu aveam să aflăm noi că, de fapt, cealaltă lui soție era gravidă și voia să înceapă o nouă viață oarecum. Practic, el avea o amantă care i-a devenit soție între timp. Ea era gravidă când eu aveam patru ani. Amândoi, el și cu ea, au plecat în Spania să înceapă o nouă viață și taică-miu ținea încă legătură oricum cu mama și zicea că e la muncă și că e ok și așa, dar, de fapt, nu avea de gând să se mai întoarcă niciodată. Și atunci s-a născut fratele meu vitreg, Robert, iar după un an de zile s-a născut și sora mea vitregă, Andreea. Ei locuiesc în continuare în Spania, cu tatăl meu și soția lui și pentru noi îți dai seama, a fost așa un switch așa în dinamica familiei”, a declarat Remi Dobre la podcastul Face to Face.

Cine l-a crescut pe Remi Dobre?

Dacă tatăl lui a plecat alături de o altă femeie, Remi Dobre nu a avut o copilărie ușoară. Acesta a mai explicat că fratele său mai mare a fost crescut de bunica lui, însă mama sa a decis să aibă personal grijă de el.

Concurentul de la Insula Iubirii a subliniat că cea care i-a dat viață s-a ocupat exclusiv de creșterea lui. Mai mult decât atât, fostul lui Bibi a punctat că mama sa a făcut multe sacrificii pentru ca el să fie bine.

„Mama a rămas în momentul ăla când aveam eu patru ani, cu un copil de patru și unul de paișpe ani de crescut. Ea când l-a crescut pe frate-miu îl lăsa destul de mult cu mama ei. Ea dacă l-a lăsat mult pe frate-miu cu mama ei, a văzut oarecum niște probleme în creșterea lui și a zis că de mine vrea să se ocupe ea personal și foarte activ și a făcut-o. Dar cu niște costuri și niște sacrificii, adică nu e o poveste ușoară deloc”, a mai spus el.

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