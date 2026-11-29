Ultima ceremonie a focului pentru Bianca Ghiurcă, Prințul Marco și Gabriella Barbu a fost extrem de dificilă. Bărbatul a fost pus față în față cu partenera și ispita alături de care a avut parte de momente intime. Decizia nu a fost ușoară pentru el, însă a ales să plece acasă cu soția lui.

În timp ce Bianca l-a iertat pentru faptul că l-a înșelat cu ispita, Gabriella i-a mărturisit bărbatului că îl iubește. Deși mulți au crezut că bruneta doar și-a jucat rolul, ei bine, realitatea este alta. La finalul bonfire-ului, tânăra a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată. Aceasta urmărea cum Marco și Bianca se sărută, iar ea plângea. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a fost filmată Gabriella după bonfire

Întâlnirea dintre Bianca, Gabriella și Marco a avut loc la răsărit. A fost un bonfire greu, cu adevăruri ieșite la suprafață. Ispita a recunoscut în fața tuturor că îl iubește pe concurent, iar el a declarat, fără ezitare, că este în continuare îndrăgostit de ea. Chiar și așa, bărbatul a spus că o iubește pe soția lui, astfel că speranța Gabriellei a pierit.

După ceremonia focului, s-au îmbrățișat, ispita a plecat, însă a fost surprinsă de camere. În timp ce Bianca și Marco se sărutau, tânăra privea, suferea și plângea după el. Acest fapt denotă că nu și-a jucat doar rolul de ispită, ci s-a îndrăgostit cu adevărat de Prinț.

De ce l-a iertat Bianca Ghiurcă pe Prințul Marco

După difuzarea ultimului episod, Bianca Ghiurcă a scris un mesaj emoționant în mediul online. Șatena și-a explicat decizia de a-l ierta pe soțul ei.

Concurenta a subliniat că a ales să îi mai acorde o șansă, pentru că între ei este vorba despre o relație de lungă durată, de zece ani. În plus, a precizat că la mijloc nu este vorba despre bani sau afacerea pe care o au împreună, ci despre speranță și iubire.

„Parcursul meu pe Insulă a fost, fără îndoială, cea mai intensă şi dureroasă experiență din viața mea. M-a maturizat, m-a pus față în față cu cele mai mari temeri ale mele, m-a făcut să sufăr, să plâng, să mă simt trădată, umilită și, în unele momente, complet distrusă.

Dar în același timp, m-a ajutat să mă regăsesc, să înțeleg cine sunt cu adevărat, care este puterea mea, cât pot duce şi cât de mult încă iubesc, în ciuda tuturor rănilor. Da, am ales să plec acasă împreună cu Marco. Am ales să îi mai dau o șansă, să încercăm să reconstruim ceea ce am clădit în 10 ani. Nu pentru bani, nu pentru confort, nu pentru vreun interes material și vreau să fie foarte clar: banii nu au avut niciodată nicio legătură cu decizia mea! Tot ceea ce avem astăzi am construit împreună, pas cu pas, cu multă muncă, sacrificii, nopți nedormite, riscuri și ambiție. Am plecat de la zero, am clădit o viață împreună, iar dacă am putut să o fac o dată, sunt sigură că aș putea să o fac din nou, indiferent de greutăți. Nu am iertat pentru bani și nu stau lângă el pentru nimic material. Am iertat pentru că iubesc. Pentru că, în ciuda tuturor greşelilor lui, încă simt că povestea noastră merită o a doua şansă. Ceea ce a făcut el acolo m-a rănit profund. M-a distrus, m-a făcut să mă simt neînsemnată, m-a dus la limitele mele. Am plâns cum nu am mai plâns de mult, am trecut printr-o durere pe care nu o poți înțelege decăt dacă o trăieşti.”, a transmis Bianca Ghiurcă.

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Motivul real pentru care Marco a rămas cu Bianca, deși s-a îndrăgostit și a plâns după Gabriella. Legea italiană l-ar fi distrus