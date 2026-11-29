Insula Iubirii s-a încheiat, însă în mediul online discuțiile aprinse despre ultima ceremonie a focului continuă. Fanii emisiunii au observat cu ușurință cum Radu Vâlcan a ținut cu Claudia și nu a mai fost imparțial. Prezentatorul TV l-a umilit pe Ionuț Mocăniță cu orice ocazie!

Bonfire-ul dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a fost unul plin de tensiuni și cuvinte grele. Cei doi și-au reproșat lucruri, iar dacă până acum Radu Vâlcan asculta și era imparțial, ei bine, acesta s-a schimbat la 180 de grade. Celebrul prezentator i-a ținut partea Claudiei, iar pe fostul ei partener, Ionuț Mocăniță, l-a ironizat și umilit. Acest fapt a fost observat cu ușurință, însă care este motivul? Se pare că Radu s-a răzbunat pe concurent, pentru tot deranjul pe care l-a creat cu testul poligraf! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De ce a ținut Radu Vâlcan cu Claudia la ultimul bonfire, de fapt

Ne amintim că sezonul X a oferit cuplului Claudia Ion-Ionuț Mocăniță o șansă unică. Producătorii emisiunii Insula Iubirii au decis să aducă un expert, cu toate cele necesare unui test poligraf special pentru concurent. Radu Vâlcan a purtat o conversație sinceră cu Mocăniță și i-a explicat că este ocazia perfectă să demonstreze că spune adevărul cu privire la posibila infidelitate de care Claudia îl acuza.

Deși inițial a fost de acord, pus în fața faptului împlinit, bărbatul a refuzat vehement. Prezentatorul TV a încercat în fel și chip să îl convingă să facă testul poligraf, însă fără succes. Astfel, specialistul a plecat din Thailanda la fel de repede cum a venit. Totodată, banii s-au pierdut, iar Radu a decis să se răzbune pe Mocăniță la bonfire-ul final, acolo unde a ținut doar cu Claudia și l-a ironizat pe el cu fiecare ocazie.

Cum au plecat de la insulă Claudia Ion și Ionuț Mocăniță

După ce au văzut imaginile cu parcursul lor de la insulă și s-au certat, Claudia și Ionuț nu au ajuns la un punct comun. Întrebați de Radu cum vor pleca din Thailanda, cei doi au decis să plece separat.

Cu toate acestea, nu au părăsit Insula Iubirii singuri. În timp ce Ionuț și-a oficializat relația cu ispita Andrușca, șatena a hotărât să se întoarcă în România cu Eduard Vlădescu, ispita pilot.

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