Samuel Le Torriellec se numără printre primii concurenți anunțați pentru Survivor România 2027. Bucătarul francez va face parte din echipa Faimoșilor, alături de Bella Santiago și Adrian Mutu, iar participarea la show-ul de la Antena 1 îl va scoate complet din mediul în care s-a făcut remarcat. Deși este cunoscut de public pentru talentul său în bucătărie, puțini știu cum a ajuns acesta să își construiască o viață în România.

Originar din Normandia, Franța, Samuel Le Torriellec și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie în urmă cu aproximativ 30 de ani. A urmat cursurile Liceului Hotelier Marland din Granville, unde s-a pregătit pentru o carieră în domeniul culinar.

După absolvire, a lucrat în restaurante de lux din Franța, inclusiv în localuri distinse cu stele Michelin, unde a acumulat experiență atât ca ajutor de bucătar, cât și în funcția de sous-chef. De-a lungul carierei, acesta a avut ocazia să gătească pentru personalități cunoscute, printre care Papa Francisc, Mike Tyson și Simona Halep.

Samuel Le Torriellec a va fi concurent la Survivor

Un moment important din viața sa a avut loc în 2008, când a ajuns în România cu planul de a rămâne aici doar câteva zile. Impresionat de țara noastră, bucătarul a decis însă să se stabilească la București și să își continue parcursul profesional aici.

Popularitatea sa a crescut odată cu apariția în emisiunea Hello Chef, pe care o prezintă la Antena 1 alături de Roxana Blenche. Acum, chef Samuel se pregătește pentru o provocare complet diferită, mai exact supraviețuirea în jungla din Republica Dominicană, departe de bucătărie și de confortul cu care este obișnuit.

„Anul 2027 vine cu cea mai mare provocare a vieții mele – o să las în urmă zona de confort, bucătăria care-mi aduce atât de multe satisfacții și emisiunile în care mă simt confortabil și să plec spre Republica Dominicană, spre jungla care mă așteaptă cu noi surprize. Survivor este cel mai dificil format, însă am încredere că toate experiențele de până la acest moment m-au format pentru a face față! Sunt gata să descopăr tot ce presupune această competiție”, a declarat chef Samuel Le Torriellec.

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