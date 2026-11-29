Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter a zguduit sudul Californiei, în apropiere de Los Angeles, sâmbătă dimineață. Seismul a fost urmat de zeci de replici, iar efectele s-au resimțit inclusiv la Aeroportul Internațional din Los Angeles, unde un avion a fost nevoit să renunțe temporar la aterizare. Deși mișcarea tectonică a provocat momente de panică, autoritățile nu au anunțat victime sau pagube structurale majore.

Cel mai puternic cutremur s-a produs în jurul orei 09:30, în apropiere de Manhattan Beach, la aproximativ 7,5 mile adâncime. Undele seismice au fost resimțite în mai multe zone, inclusiv în Santa Barbara, Beverly Hills și Hollywood. Potrivit datelor transmise de autorități, peste 13.000 de persoane au raportat că au simțit seismul.

Cutremure în California

Situația a provocat îngrijorare și la aeroportul din Los Angeles, unde mișcările solului au dus la spargerea unor geamuri. Un avion al companiei Delta Air Lines, care se pregătea să aterizeze, a primit instrucțiuni să întrerupă procedura și să survoleze zona înainte de a reveni în siguranță la sol. De asemenea, autoritățile au decis închiderea temporară a debarcaderului Manhattan Beach.

Seria de mișcări seismice a continuat pe parcursul zilei, fiind înregistrate peste 90 de replici. Una dintre cele mai puternice a avut magnitudinea de 4,5, iar un alt cutremur, raportat ulterior, a avut o magnitudine preliminară de 4,6. În total, cel puțin 47 de persoane au raportat că au simțit efectele seismului prin intermediul sistemului de monitorizare, potrivit informațiilor prezentate de autorități.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a transmis un mesaj prin care le-a recomandat locuitorilor să fie pregătiți pentru eventuale replici și să respecte măsurile de protecție în cazul unor noi mișcări ale pământului.

„Ca măsură de precauție, vă rugăm să fiți pregătiți pentru replici seismice: aplecați-vă, adăpostiți-vă și țineți-vă bine până când se oprește tremurul. Protejați-vă capul și gâtul în timp ce vă adăpostiți sub o piesă de mobilier solidă, lângă un perete interior rezistent și departe de ferestre sau uși”, a declarat Karen Bass într-un comunicat.

Între timp, pompierii au verificat 106 cartiere din oraș pentru a identifica eventualele pagube. Autoritățile au precizat că nu există risc de tsunami.

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