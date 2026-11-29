Prințul Marco și Ispita Frankie, pe numele ei real Cristina Belu, au ajuns din nou la cuțite. Concurentul a făcut public o înregistrare audio în care ispita se arată nemulțumită de faptul că în timpul emisiunii producătorii i-au dezvăluit numele real, nu doar numele de scenă, informație care nu i-a făcut deloc cinste. Fanii emisiunii au aflat astfel cu ușurință că ea nu are cazierul „curat”.

Într-o discuție privată cu un apropiat, Frankie le declară război producătorilor de la Antena 1. Înainte de a participa la Insula Iubirii, ea și-ar fi dorit să fie prezentată fără a i se dezvălui numele real. Pentru a evita să își expună trecutul și problemele cu legea, Frankie susține că odată cu difuzarea emisiunii și afișarea identității sale reale pe post, telespectatorii au putut afla cu ușurinză că are cazierul pătat.

Făcând referire la Nattasha Black, al cărui nume real nu a fost dezvăluit în emisiune, Frankie susține că șefii de la Antena 1 nu au ținut cont de dorințele sale, deși le ceruse insistent să se folosească strict de porecla ei.

„Nu înțeleg de ce ăștia mi-au pus numele real. Adică de ce pe mine m-au pus cu numele real și nickname-ul în parantează, pentru că le-am specificat clar că nu-mi doresc să mi se vadă numele real… ca să mă caute oricine. Consider că au făcut-o intenționat ca să poată verifica lumea și să vadă că am cazier, chiar asta cred, că a fost fix cu intenție. Am cerut să nu se vadă, au zis că trebuie să se vadă și numele, iar pe asta (n.r Nattasha Black) au pus-o cu numele de pr%&^#$&ă și actriță p****. Sunteți ok?”, a spus Frankie într-o înregistrare audio.

După ce a făcut publică „spovedania lui Frankie”, Prințul Marco a continuat să o desființeze pe ispită. El a distribuit o fotografie cu ea și a numit-o: „Cea mai falsă și rea femeie de pe Insulă! Până la capăt!”

Prințul Marco și Frankie, escapadă la mare

Deși acum au ajuns la cuțite, relația dintre Frankie și Prințul Marco a trecut și prin etape mai plăcute. În vară, cei doi au bifat o vacanță împreună. Ispita a fost cea care a publicat pe social media mai multe imagini din escapada în care apare alături de Prinț. Dorind să păstreze misterul, în dreptul fotografiilor din club și de pe plajă, Frankie a scris un mesaj ce a lăsat loc de interpretări: „Dragostea nu are nicio limită”.

Potrivit surselor CANCAN.RO, se pare că jocul lui Frankie a mers până la un punct, când s-a aflat că „escapada lor” nu a fost tocmai o vacanță romantică. Alături de ei s-a mai aflat o femeie importantă din viața acestuia. Iar această persoană este nimeni alta decât Bianca Ghiurcă, soția Prințului.

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