După încheierea dream date-urilor din Thailanda, în spațiul public au apărut primele imagini cu ipsitele și concurenții care au plecat împreună de pe Insula Iubirii. Cuplurile Remi – Daniela Pană și Mocăniță – Andrușca au fost surprinși împreună pe aeroportul Otopeni.

Remi Dobre a dat-o uitării pe Bianca Iotu și s-a apropiat de ispita Daniela Pană, în timp ce Mocăniță s-a resemnat văzând-o pe Claudia Ion că s-a îndrăgostit de pilotul Eduard Vlădescu. Cele două cupluri au petrecut dream date-ul împreună și se pare că noaptea a fost un sfetnic bun. În fața întrebării „Cum doriți să plecați de pe Insulă”, cei doi concurenți au dat uitării femeile cu care au venit la testul iubirii și au ales ispitele.

Concurenții care au plecat împreună cu ispitele de la Insula Iubirii

Așa cum era de așteptat, întoarcerea în România nu a pus punct tuturor poveștilor începute în Thailanda. Mocăniță și Andrușca au plecat împreună de la bonfire-ul final și ar fi decis să dea o șansă poveștii lor. Există inclusiv indicii cum că relația lor ar fi avansat deja la următorul nivel, cei doi mutându-se împreună.

Între timp, după ultima confruntare finală pe care a avut-o cu Bianca Iotu, Remi Dobre s-a simțit eliberat și a putut alege cu sufletul. Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, el a plecat din Thailanda în compania ispitei Daniela.

„Am breaking news de la Insula Iubirii, de la întoarcerea lor din Thailanda. Prințul și Principesa se întorc împreună. Andrușca se întoarce cu Ionuț. Cică se iubeau foarte tare pe avion, iar Remi se întoarce cu Daniela Pană”, se arată în imaginile de pe social media.

Bianca Iotu: „M-a dezamăgit des prea multe ori”

Bianca Iotu și Remi s-au reîntâlnit în cadrul ceremoniei finale a focului de la „Insula Iubirii”, însă discuția dintre cei doi a degenerat încă din primele minute. Înainte de reîntâlnirea cu Remi, Bianca mărturisea că are emoții, mai ales după ce aflase mai multe lucruri despre comportamentul acestuia pe parcursul filmărilor.

„Nu îmi e dor de el, nu simt pentru el decât respect pentru relația pe care am avut-o. Pentru el nu, pentru că m-a dezamăgit de prea multe ori. Sper să fim adulți, maturi, să încheiem frumos, fără drame, fără ceartă, fără reproșuri”, a declarat Bianca.

La rândul său, Remi și-a dorit o ultimă conversație cu fosta lui iubită, ambii fiind dispuși să încheie definitiv acest capitol din viața lor.

„E clar că relația s-a încheiat, merg pentru unele detalii, să primesc justificări și, practic, să încheiem un capitol. Aștept discuția asta ca să închei lucrurile și să încep următoarea pagină, dar pagina asta să fie cu punct la final”, a spus Remi.

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Au făcut sau nu amor? Ce s-a întâmplat pe întuneric la „dream date”, între Claudia și pilotul Eduard? Le-am „aprins” lumina și am aflat adevărul!