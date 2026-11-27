Scandalul în care sunt implicați Claudia Ion și Eduard Vlădescu continuă să stârnească reacții în mediul online, însă concurenta de la Insula Iubirii pare să nu fie deloc afectată de informațiile apărute în ultimele ore. La scurt timp după ce pe internet a început să circule o înregistrare audio în care pilotul ar purta o discuție cu o altă tânără, Claudia a publicat un videoclip care nu a trecut neobservat de urmăritorii săi.

Cum s-a filmat Claudia după mesajele dintre pilot și stewardesa

Tânăra s-a filmat pe o melodie cu versuri sugestive, iar alegerea piesei a atras imediat atenția. Nu este vorba despre o melodie oarecare, ci chiar despre cea pe care Eduard Vlădescu a folosit-o în prima sa reacție din mediul online, publicată în cursul dimineții. Mai mult, piesa are o semnificație aparte și în povestea celor doi, fiind melodia pe care Claudia i-a pus-o pilotului în timpul emisiunii.

Astfel, alegerea muzicală a fost interpretată drept un posibil mesaj indirect la adresa lui Eduard. Fără să facă referire explicită la înregistrarea apărută sau la presupusa apropiere dintre pilot și cealaltă femeie, Claudia a ales să transmită un semnal prin intermediul videoclipului. Gestul vine într-un moment în care relația celor doi este din nou în centrul atenției, iar întrebările despre statutul lor sentimental sunt tot mai numeroase.

Versurile melodiei sunt și ele greu de trecut cu vederea: „Schimbă-ți domiciliul, mută-te la mine / Când ajung acasă vreau să dorm cu tine”. Tocmai această asociere dintre piesă, videoclipul publicat de Claudia și prima apariție online a lui Eduard a alimentat discuțiile în rândul celor care urmăresc povestea foștilor participanți la Insula Iubirii.

Înainte ca Claudia să publice imaginile, Eduard Vlădescu avusese deja o primă reacție pe rețelele de socializare. (VEZI AICI) Pilotul a ales să posteze un videoclip însoțit de aceeași melodie, cu versurile care au atras ulterior atenția și în cazul concurentei. Momentul a fost cu atât mai interesant cu cât înregistrarea audio în care acesta ar apărea discutând cu o altă tânără devenise deja subiect de dezbatere în mediul online.

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