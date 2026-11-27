Ies tot mai multe detalii a iveală în scandalul dintre Claudia Ion, Eduard Vlădescu și stewardesa. Se pare că în acest trio nimeni nu are de câștigat, însă noi vă ținem la curent să vedem ce se mai întâmplă. În discuția avută de cele două femei din viața pilotului, șatena o iubește pe fosta concurentă de la Insula Iubirii cu replicile pe care le are.

Claudia Ion spera că interacțiunea cu Eduard Vlădescu să fie una de durată, în care să nu mai existe infidelități, se pare că lucrurile stau altfel. După despărțirea de Ionuț Mocăniță care a „tradus-o” cu prietena ei, „Gândac”, în propria locuință, nici pilotul nu a fost prea liniștit și a conversat cu o domnișoară (Pe care o puteți vedea AICI) sau chiar mai multe.

Discuția dintre stewardesă și Eduard Vlădescu au fost făcute publice pe rețelele de socializare, iar urmăritorii și-au ales tabăra și preferatul din acest scandal. Claudia a vorbit cu tânăra care i-a prezentat întreaga conversație pe care a avut-o cu pilotul pe rețelele de socializare. El insista să se întâlnească și să se cunoască mai bine, căci în viitor vor fi colegi de muncă. Eduard ar vrea să schimbe compania aeriană la care lucrează în prezent.

Ce i-a spus stewardesa Claudiei Ion

Cele două femei au vorbit la telefon și Claudia a avut toate mesajele vocale date de Eduard Vlădescu. Însă, discuția dintre cele două a avut și câteva replici acide, în timp ce pilotul era încuiat în afara camerei.

La un moment dat, stewardesa a făcut o remarcă ironică, întrebând-o dacă Eduard vrea să se întâlnească cu ea pentru a șterge mesajele, făcând trimitere la episodul cu Ionuț și „Gândac”. Ulterior, tânăra i-a spus Claudiei că speră să găsească un bărbat cu capul pe umeri, iar la final a încheiat discuția cu o altă înțepătură: i-a recomandat să nu îl mai aleagă pe cel care a fost ispită masculină.

Claudia Ion: Fata mi-a arătat ce i-ai scris tu. De fiecare dată, ea nu a început nicio conversație. Ea nu ți-a scris niciodată hai să ieșim undeva, tu ești cel care i-ai scris mereu. Ai chemat-o de trei ori la Ploiești, ai chemat-o să beți ceva, ai chemat-o să vedeți Insula, i-ai zis ‘hai să ne așezăm undeva la casa noastră, că relațiile din companii diferite merg bine’…

Stewardesa: Vrea să ne vedem să ștergem mesajele? (apoi râde ironic, făcând aluzie la momentul în care Ionuț Mocăniță a fost prins cu prietena ei, ”Gândac”)

Claudia: Da, și Ionuț tot caterincă, de unde nu știu.

Stewardesa: Da, mie îmi pare rău, sper să găsești unul cu capul pe umeri.

Claudia Ion: Da, și eu sper.

Stweardesa: Și pe ăsta să nu-l mai iei.Ea a fost cea care a primit invitații la cafea din partea pilotului, acesta motivând că, fiind viitori colegi la aceeași companie aeriană, ar fi bine să se cunoască mai bine.

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