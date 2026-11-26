Arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru, pentru 30 de zile, a schimbat radical situația dosarului DIICOT. Avocatul Adrian Cuculis a analizat cazul la Dan Capatos Show și a explicat implicațiile juridice ale acuzațiilor. Acesta susține că ancheta, dacă datele din rechizitoriu sunt adevărate, ar putea avea consecințe extrem de grave pentru persoanele cercetate. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Adrian Cuculis, despre perchezițiile în dosarul clanul Cămătaru

Dan Capatos a ridicat problema perchezițiilor efectuate la domiciliile artiștilor, considerați presupuse victime ale Cămătarilor. Adrian Cuculis a explicat că o percheziție nu reprezintă automat o acuzație împotriva persoanei vizate. Scopul acesteia este strângerea probelor, indiferent de calitatea procesuală a persoanei. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ei (n.r. artiștii audiați în dosar) ziceau că nu s-a întâmplat niciodată așa. Dacă tu ai o stenogramă unde se face un șantaj vădit asupra unei persoane sau o amenințare vădită asupra unei persoane, dacă există aceste probe că oamenii ăștia au săvârșit fapte de șantaj, urmărirea penală va merge mai departe. Ei (n.r. artișii) vor căpăta vrând, nevrând, calitatea de persoană vătămată. Nu e adevărat că partea vătămată trebuie să meargă întotdeauna de bunăvoie. (…) Percheziția nu este o acțiune polițienească îndreptată împotriva unei persoane. Este o acțiune de strângere de probe. Probele poți să le strângi și de la persoana vătămată, și de la martor. Poți să le strângi de oriunde. (…) Una dintre faptele respective, și anume șantajul, are o pedeapsă serioasă. Este pe varianta agravată, respectiv de la doi la șapte ani, atunci când vrei să obții un beneficiu material, un beneficiu patrimonial. Deci nu-i nicio glumă cu infracțiunea respectivă. Nu mai vorbesc de lipsirea ilegală de libertate, coroborată cu celelalte fapte pe care le-or fi reținut. Nu mai vorbim de traficul de persoane, care este cea mai gravă dintre faptele respective.”

Adrian Cuculis: „Dosarul ăsta are potențial de 10 ani cu executare”

Avocatul a făcut o evaluare a riscurilor juridice asociate dosarului. Acesta a precizat că nu cunoaște toate probele și acuzațiile reținute în cauză. Totuși, consideră că gravitatea faptelor cercetate poate duce la consecințe penale importante. Declarația sa vine după ce Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a fraților Balint și a altor șapte inculpați. Măsura este pentru 30 de zile, iar acuzațiile trebuie dovedite în instanță.

„Crede-mă că dosarul ăsta are potențial de 10 ani cu executare, fluierând, dacă se demonstrează că faptele sunt adevărate.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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