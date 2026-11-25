Miercuri, 25 noiembrie, s-au desfășurat 45 de percheziții în Capitală și în alte șase județe din țară. În vizor este clanul Cămătaru, despre care procurorii spun că ar fi șantajat, amenințat și controlat activitatea unor lăutari de top din România. Printre victime se numără Florin Salam, Lele, Alex Botea, Costel Biju, Cocoș de la Călărași, Luis Gabriel și Tzancă Uraganu. Maneliștii au fost duși la audieri, astfel că au apărut primele reacții.

Frații Sile și Nuțu Cămătaru, împreună cu fiii și ginerii lor sunt acuzați că i-au ținut în teroare pe maneliști, ba chiar ar fi obținut bani din dedicațiile lor. Aceștia i-ar fi obligat pe cântăreți să cânte gratis în cluburile pe care le dețin. Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în perioada aprilie 2025-noiembrie 2026. În urma perchezițiilor, victimele au fost duse la audieri, la fel și membrii clanului Cămătaru. Până la această oră, doar Cezar Petcu, ginerele lui Sile, a fost reținut pentru 24 de ore. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Primele reacții ale maneliștilor după descinderile DIICOT

Florin Salam a ajuns la secția de poliție împreună cu soția lui, Roxana Dobre. După audieri, el a ieșit în liniște, fără a face declarații. Totuși, în fața jurnaliștilor a avut o singură reacție. Tot ce a întrebat a fost: „V-au luat taxă de protecţie?”, potrivit Observatornews.

„Nu sunt victimă, nu ştiu nimic. Am venit să văd ce se întâmplă”, a mărturisit Florin Salam.

Pe de altă parte, Robert Drumuș, cunoscut publicului drept Lele, a recunoscut după audieri că a cântat pentru frații Cămătaru, însă niciodată nu a fost obligat. În plus, el a precizat că între ei este o relație bazată pe prietenie și respect.

„Cântam, dar niciodată obligat sau ceva. E o chestie de prietenie între noi. Cam atât. A fost o chestie de prietenie şi de respect”, a spus Lele, aceleiași publicații.

Luis Gabriel a fost și el audiat în dosarul Cămătarilor și a oferit o primă reacție. La rândul său, manelistul a subliniat în fața presei că: „Nu s-a întâmplat nimic”, conform Gândul.

Tzancă Uraganu, în schimb, a transmis un mesaj public, în mediul online. El a publicat un videoclip pe TikTok în care spunea că nu poate spune prea multe momentan, dar va reveni cu mai multe informații despre acest caz.

„Nu pot să vă spun decât atât, momentan. Se exagerează foarte mult, aşa că voi reveni cu detalii în cel mai scurt timp.”, a declarat ⁠Tzancă Uraganu.

Membrii clanului neagă acuzațiile

În timp ce victimele au ajuns la sediul poliției, membrii clanului s-au prezentat la audieri. Întrebat dacă se aștepta să îi mai apară DIICOT-ul la ușă, Sile Cămătaru a afirmat că în România orice este posibil. Cu toate acestea, el neagă acuzațiile, ba chiar spune că nu se va mai întoarce la închisoare.

„Cum să nu! Trăim în România şi aici totul e posibil. Nu! Asta exclus! (n.r. să se mai întoarcă la închisoare). Din nou, dar degeaba”, a declarat Sile Cămătaru în fața jurnaliștilor. „Eu dau bani la lăutari, nu iau. Lăutarii e (sunt – n.r.) familia mea. Nu mai e Georgescu arestat. Nuțu Cămătaru dă bine la televizor. Cum să te aresteze, să vină să îți spargă ușa, să ia banii din pușculița copiilor că… cu lăutari”, a declarat Nuțu Cămătaru în fața jurnaliștilor.

Daniel Balint, fiul lui Sile, a declarat că:

„Important este ceea ce se dovedeşte a fi adevărat. Suntem condamnaţi la moarte dinainte să ne naştem!”

De asemenea, Emanuel Daniel, ginerele lui Sile, a negat și el acuzațiile și a afirmat că: „Minciuni, tată! Minciuni! Numai minciuni!”

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Ce „taxă de protecție” ar fi cerut liderii interlopi de la victimele lor. Sile Cămătaru l-ar fi amenințat și pe finul său, „Dorel Cartofaru”