Documentarul „Heal”, în care Kate Middleton își deschide sufletul despre experiența sa cu cancerul și procesul de recuperare, a stârnit numeroase reacții înainte de lansare. Mai multe personalități publice care au urmărit deja producția au mărturisit că au fost profund impresionate de sinceritatea Prințesei de Wales și de mesajele transmise prin acest proiect.

Amy Dowden, Amanda Holden, Piers Morgan și Hoda Kotb se numără printre vedetele care au comentat documentarul „Heal”, ce va fi lansat la finalul lunii noiembrie. Unii dintre ei au trecut chiar prin experiențe similare și spun că povestea lui Kate Middleton ar putea oferi speranță celor care se confruntă cu cancerul.

Amy Dowden, despre impactul documentarului lansat de Kate Middleton

Amy Dowden, cunoscută publicului din emisiunea „Strictly Come Dancing”, a declarat că documentarul realizat de Kate Middleton a făcut-o să se simtă „mai puțin singură”. Dansatoarea a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiul 3 în anul 2023, la vârsta de 32 de ani.

În urma diagnosticului, aceasta a trecut prin chimioterapie și două mastectomii. Potrivit Click!, la începutul anului 2024, investigațiile au arătat că boala nu a reapărut, însă ea continuă controalele medicale și monitorizarea atentă a stării de sănătate.

Amy Dowden consideră că producția va avea un rol important în conștientizarea efectelor pe care cancerul le are asupra vieții pacienților.

„Mulțumesc, Prințesă Catherine, pentru că ai făcut asta”, a transmis ea.

Totodată, dansatoarea a subliniat că oricine se poate confrunta cu un astfel de diagnostic și că documentarul prezintă realitatea unei lupte pe care milioane de oameni o duc în întreaga lume.

Amanda Holden, impresionată de sinceritatea Prințesei de Wales

Amanda Holden a avut ocazia să urmărească documentarul înainte de lansare și a recunoscut că experiența a fost una încărcată emoțional.

Jurata de la „Britain’s Got Talent” a fost impresionată atât de provocarea fizică prezentată în documentar, cât și de modul în care Kate Middleton vorbește despre perioada dificilă prin care a trecut.

„Este atât de elocventă, atât de caldă și atât de vulnerabilă în tot acest timp, vorbind despre perioada în care a trecut prin cancer, despre lupta cu el, despre cum se simte acum și despre cum te schimbă acest lucru ca persoană pentru totdeauna. Este pur și simplu o persoană minunată. Cred că oricum știm cu toții asta”, a declarat Amanda Holden.

În cadrul aceleiași intervenții, vedeta a făcut și o dezvăluire personală despre tatăl său, diagnosticat cu cancer de colon în urmă cu un an.

„Nu am mai vorbit despre asta până acum, dar tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer la colon acum un an, luna aceasta. Și, în mod bizar, mama mi-a trimis un mesaj în timp ce mă îndreptam spre vizionarea documentarului. Am primit mesajul care spune: „Doar ca să știi, tata a făcut controlul. Nu mai are cancer.” Nu am vrut niciodată să vă împărtășesc asta, dar acum vă spun vestea bună”, a povestit Amanda Holden.

Piers Morgan și Hoda Kotb au reacționat și ei

Piers Morgan s-a numărat printre cei care au comentat public imaginile de promovare ale documentarului și a apreciat mesajul transmis de Prințesa de Wales.

„Uau… un trailer incredibil de puternic și emoționant. Se pare că va fi un film foarte important și cu impact. Felicitări Alteței Sale Regale pentru realizarea lui”, a scris acesta pe rețelele sociale.

La rândul său, jurnalista Hoda Kotb a descris documentarul drept „superb, superb”, după ce l-a urmărit înainte de lansarea oficială.

Fosta prezentatoare a emisiunii „TODAY”, care a fost diagnosticată cu cancer de sân în anul 2007, a remarcat faptul că prințesa a ales să vorbească mai ales despre procesul vindecării și despre schimbările care apar după un astfel de diagnostic.

„Nu știm prea multe despre partea cu cancerul, a păstrat asta în secret. Dar această parte a vindecării, pare să vrea cu adevărat să o împărtășească cu oamenii”, a spus Hoda Kotb.

Când va avea premiera documentarul „Heal”

Documentarul „Heal” va fi lansat pe 29 noiembrie în Marea Britanie, urmând să fie difuzat apoi și în alte țări. Producția urmărește modul în care experiența cancerului a schimbat perspectiva asupra vieții pentru Kate Middleton și felul în care aceasta privește acum viitorul.

„Cancerul te schimbă. Îți schimbă corpul. Te schimbă fizic, dar există o parte mult, mult mai profundă a schimbării în tine după un diagnostic de cancer”, afirmă Prințesa de Wales în trailerul documentarului.

De asemenea, Kate vorbește despre procesul de recuperare și despre importanța sprijinului primit din partea celor apropiați.

„Știi, vindecarea este o călătorie. Cum să te reconectezi cu lucrurile pe care le-ai știut odată și cum să găsești un sentiment de speranță și bucurie alături de incertitudine. Este clar că nu suntem meniți să ducem singuri provocările vieții”, spune Prințesa de Wales.

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