Declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind necesitatea pregătirii populației pentru eventualitatea unui conflict militar au readus în atenția publică problema siguranței cetățenilor în situații de criză. Mesajul oficialului NATO, adresat statelor membre, vizează inclusiv România, unde autoritățile reamintesc importanța pregătirii pentru situații de urgență.

În eventualitatea unei crize, cetățenii ar trebui să dispună de resursele necesare pentru a se descurca fără sprijin. Printre recomandări se numără pregătirea unui rucsac de urgență, care să conțină apă, alimente neperisabile și medicamente.

Proviziile ar trebui să fie suficiente pentru cel puțin 72 de ore, inclusiv în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.

Pregătirea populației, o măsură esențială în cazul unei crize

Mark Rutte a avertizat că statele europene trebuie să acorde o atenție sporită pregătirii cetățenilor pentru eventuale situații de urgență, inclusiv pentru riscul unui conflict armat.

În acest context, Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda sunt prezentate drept exemple de state care au luat deja măsuri pentru informarea și pregătirea populației.

Discuțiile privind securitatea europeană readuc astfel în prim-plan necesitatea unor măsuri concrete de prevenție, dar și rolul fiecărui cetățean în gestionarea unei eventuale situații de criză.

Ce trebuie să conțină trusa de urgență pentru primele 72 de ore

Pregătirea pentru situații de urgență presupune și asigurarea unor resurse esențiale pentru primele trei zile. Specialiștii recomandă ca fiecare familie să aibă la îndemână un rucsac cu provizii și echipamente necesare în cazul unui cutremur sau al unei întreruperi prelungite a alimentării cu energie electrică.

Colonelul Marian Terciu, adjunctul șefului ISU Brașov, atrage atenția că acest bagaj trebuie organizat din timp. Astfel, acesta ar putea fi folosit imediat, dacă situația o impune.

Potrivit acestuia, echipamentele de iluminat și comunicare sunt indispensabile. Rucsacul trebuie să includă o lanternă reîncărcabilă, baterii de rezervă și un aparat de radio cu acumulator, care să permită accesul la informații chiar și în lipsa curentului electric.

Cât despre provizii, recomandarea este de a asigura cel puțin doi litri de apă pentru fiecare persoană, precum și alimente. Printre produsele potrivite se numără conservele și biscuiții, alături de alte alimente cu termen lung de păstrare.

De asemenea, trusa trebuie completată cu medicamentele necesare. Astfel, persoanele afectate ar putea face față primelor zile de criză fără a depinde imediat de aprovizionarea din exterior.

Ministerul de Interne recomandă următoarele elemente: apă, trusă de prim ajutor, alimente neperisabile, pătură, aparat de radio cu baterii, lanternă, baterii de rezervă, articole de igienă personală, fluier și briceag multifuncțional, respectiv fotocopii ale documentelor personale.

Mark Rutte a transmis un avertisment

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut că statele membre trebuie să își pregătească cetățenii pentru un eventual război. Acesta a mai menționat că oamenii ar trebui să cunoască măcar lucrurile de bază.

„Reziliența este un subiect la care țările NATO încă mai au de lucrat, la fel și guvernele. Dar aici nu e vorba doar de NATO și de guverne. Așa ceva implică întreaga societate. Mediul de afaceri trebuie implicat. Instituțiile trebuie implicate. Comunitățile trebuie implicate. Cetățenii trebuie implicați. Și aici putem învăța de la cei mai buni din NATO – Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda – și poate și alte 1-2 state care sunt, cu adevărat, înaintea plutonului și care și-au asigurat cetățenii de ce trebuie să facă în caz de război”, a spus Mark Rutte, într-un discurs rostit la reuniunea Adunării Parlamentare NATO de la Berlin.

CITEȘTE ȘI: Raed Arafat le cere românilor să fie pregătiți. Rucsacul de urgență ar trebui să acopere 72 de ore

Noi modificări ale legii în caz de război în România. Anunțul făcut de MApN