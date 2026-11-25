Un moment special a avut loc recent în familia Iuliei Vântur. Vedeta a marcat aniversarea tatălui lui Salman Khan, ocazie cu care i-a dedicat acestuia un mesaj plin de emoție și afecțiune.

Stabilită în India de o bună perioadă de timp, Iulia Vântur și-a construit o viață alături de Salman Khan și a devenit parte din familia acestuia. Legătura strânsă pe care o are cu rudele actorului este vizibilă și în mediul online. De altfel, vedeta a postat recent un mesaj emoționant adresat tatălui celebrului actor.

Mesajul publicat de Iulia Vântur de ziua tatălui lui Salman Khan

Pe 24 noiembrie, Iulia Vântur a profitat de ocazie pentru a-i dedica un mesaj emoționant tatălui lui Salman Khan. Artista a vorbit despre rolul important pe care acesta îl are în viața sa și despre sprijinul primit din partea lui încă de când s-a mutat în India, ajutând-o să se adapteze mai ușor la noua țară.

Pentru a marca această ocazie, vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi și o fotografie. În imagine, ea apare alături de tatăl partenerului său, sprijinindu-și capul pe umărul lui. Postarea nu a trecut neobservată, iar internauții au reacționat imediat, lăsând numeroase comentarii frumoase și urări la adresa acestuia.

„Locul unde îmi găsesc fericirea. La mulți ani unui suflet frumos și înțelept, care m-a făcut să simt că aparțin, că sunt acasă. Nu am decât recunoștință și iubire pentru tine. Fie ca tu să fii mereu protejat, puternic și fericit”, a declarat Iulia Vântur, pe rețelele de socializare.

Cu o contribuție remarcabilă la cinematografia indiană, Salim Khan și-a câștigat un loc important printre cei mai apreciați scenariști de la Bollywood. Ajuns la vârsta de 91 de ani, tatăl actorului Salman Khan se poate mândri cu o carieră impresionantă.

Iulia Vântur locuiește de mai mulți ani în India

Viața Iuliei Vântur s-a schimbat radical după ce a ales să își construiască un nou drum în India. Vedeta formează un cuplu cu celebrul actor Salman Khan. Deși a beneficiat de sprijinul acestuia pentru a se integra în noul mediu, artista nu a ascuns faptul că adaptarea nu a fost întotdeauna ușoară și că a trecut prin numeroase provocări.

Iulia a vorbit deschis despre experiențele mai puțin plăcute pe care le-a trăit departe de România. Printre cele mai dificile momente s-a numărat perioada pandemiei, care a adus schimbări și incertitudine la nivel mondial.

„Cea mai neagră perioadă a fost în timpul lockdown-ului, în pandemie, m-a consumat emoțional teribil. Pentru foarte multă vreme nu am putut să vin în țară, să-mi văd părinții și oamenii dragi din România. Am simțit cum e să ți se rupă sufletul de dor. Majoritatea oamenilor treceau prin multe provocări, apropiați pe care i-am pierdut, din cauza virusului. Și-mi doream mai mult ca oricând îmbrățișarea mamei, însă nu puteam să-i văd pe ai mei decât pe video-call”, a declarat Iulia Vântur pentru Viva.ro.

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