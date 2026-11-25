Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță, fiind foarte apreciate în mediul online. Cele mai cunoscute sunt cele de tipul iluziilor optice, imagini cu diferențe sau exerciții matematice, precum cel de azi.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest fel îți pun la încercare abilitatea vizuală, gândirea critică, spontaneitatea, memoria și abilitățile matematice. În plus, rezolvarea lor frecventă poate aduce beneficii incredibile pe termen lung asupra creierului.

Test de inteligență | Calculați fără pix sau calculator: 1+1:1(1+1) = ?

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test simplu de inteligență. Cel de astăzi propune să îți pui mintea la contribuție, la fel și gândirea critică și spontaneitatea. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să rezolvi exercițiul în cel mai scurt timp posibil.

Iar pentru a face asta trebuie să privești calculul și să oferi răspunsul corect. Deși pare ușor, un moment de neatenție te poate pune în dificultate. Tocmai din acest motiv, concentrarea este importantă. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești răspunsul corect: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Așadar, mai întâi se efectuează operația de adunare din paranteză, adică (1+1)=2; 1+1:1(1+1) = 1+1:1×2.

Operațiile de înmulțire și împărțire sunt prioritare celei de adunare și se efectuează primele, dar în ordinea în care apar. Deci, mai întâi împărțirea și apoi înmulțirea:

1+1:1×2 = 1+1×2 = 1+2 = 3 (răspuns corect).

Dacă te-ai întrebat cum se măsoară nivelul IQ, ei bine, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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TEST IQ | Găsiți acadeaua diferită de toate celelalte!