Deși Andreea Tonciu nu mai este atât de prezentă pe micile ecrane, în mediul online este din ce în ce mai activă. Ea și-a deschis sufletul și a vorbit mai sincer ca niciodată despre relația cu soțul ei. Fosta asistentă TV a dezvăluit ce i-a spus lui Daniel Niculescu înainte de căsătorie.

Pentru Andreea confortul, banii și traiul de lux sunt importante. Aceasta a povestit de curând că i-a spus soțului ei fără perdea că este obișnuită cu un anumit stil de viață, pe care Daniel Niculescu a trebuit să îl mențină și după căsătorie. Vedeta a subliniat că situația financiară este importantă, dar mai ales evoluția din acest punct de vedere. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce i-a spus Andreea Tonciu soțului ei

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu s-au căsătorit în anul 2016. În același an, a devenit mamă pentru prima oară, având în prezent o fetiță pe nume Rebecca. Deși aparițiile la televizor s-au rărit, vedeta este în continuare activă în mediul online, acolo unde expune momente din viața ei. Ea a devenit cunoscută pentru stilul său excentric și chiar dacă s-a așezat la casa ei, lucrurile nu s-au schimbat.

Cu atât mai mult că, înainte de căsătorie, i-a spus partenerului ei despre așteptările pe care le are legate de nivelul de trai. Aceasta nu s-a ascuns și i-a transmis că își dorește să i se ofere cel puțin același nivel de confort cu care era obișnuită. Pentru ea, situația financiară în cuplu este importantă, la fel și evoluția.

„Mie îmi plac banii. Eu i-am zis și soțului meu în față. Eu am fost obișnuită pe un standard. M-ai luat cu un standard. Nu m-ai luat din Cuca Măcăii, nu m-ai adus la București, nu m-ai îmbrăcat, nu mi-ai luat vreo mașină, nu mi-ai făcut nimic. Eu le-am avut pe toate! Tu trebuie să fii mai sus decât mine. Niciodată nu aveam eu cum să-mi iau unul mai jos decât mine”, a declarat Andreea Tonciu în podcastul „Răsfățata Univeruslui”.

Din ce își câștigă fosta asistentă TV existența

Vedeta continuă să fie invitată la diverse proiecte de televiziune și emisiuni, iar asta îi aduce un venit. Pe lângă asta, Andreea Tonciu își mai câștigă existența prin activitățile pe care le desfășoară în mediul online. Ea colaborează cu diverse branduri pentru campanii și promovări, astfel că imaginea sa s-a transformat rapid într-o sursă de venit sigură.

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