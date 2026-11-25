Claudia Ion și Frankie, cunoscute din emisiunea „Insula iubirii”, au atras atenția după ce au apărut împreună în public. Cele două s-au revăzut în cadrul unui eveniment organizat în Craiova, localitatea de origine a ispitei. Cu această ocazie, Claudia a fost surprinsă în timp ce primea un aranjament floral deosebit. Momentul a fost completat de rostirea expresiei care a făcut furori în mediul online.

Cele două au împărtășit cu urmăritorii din mediul online câteva fotografii. Concurenta și ispita s-au revăzut în Bănie, unde au participat la o manifestare organizată de o clinică privată. Astfel, Claudia și Frankie au petrecut timp împreună, fiind așezate la aceeași masă.

Claudia Ion a fost surprinsă și în timp ce primea un aranjament floral deosebit. Gestul i-a amintit de momentul petrecut alături de Eduard Vlădescu, când acesta i-a oferit mai multe buchete de trandafiri în timpul unei întâlniri, episod care a făcut-o celebră pentru replica rostită atunci și care a devenit rapid virală.

„Astea să-mi fie greutățile vieții, să cadă florile”, a spus Claudia Ion. „A ascultat-o Dumnezeu”, a fost reacția ispitei Frankie.

Regretele lui Ionuț Mocăniță după ce a negat că și-a trădat partenera

Ionuț Mocăniță spune că îi pare rău că a ascuns atât de mult timp infidelitatea față de iubita sa, implicând-o și pe una dintre prietenele acesteia.

Deși subiectul relației pe care concurentul ar fi avut-o cu apropiata Claudiei a fost discutat în repetate rânduri pe parcursul emisiunii, inclusiv în timpul confruntărilor de la bonfire, acesta a ales să vorbească deschis despre cele întâmplate abia recent.

Ionuț a ținut să precizeze că între el și prietena partenerei sale lucrurile au depășit stadiul unor simple conversații. Mai mult, concurentul a explicat că a simțit nevoia să își recunoască public greșeala și să își asume responsabilitatea pentru comportamentul său.

Acesta a explicat că întreaga situație l-a afectat emoțional atât de mult, încât, în timpul filmărilor din Thailanda, nu a reușit să își exprime clar gândurile atunci când a fost întrebat despre cele întâmplate.

„Vreau să zic că da, am înșelat-o pe Claudia cu prietena ei și nu a fost vorba numai de niște mesaje. Simt nevoia să îmi asum lucrurile astea public, pentru că am văzut și eu emisiunea din exterior și mi-am dat seama că am procedat greșit”, declara Ionuț Mocăniță.

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