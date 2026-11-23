Se pare că războiul dintre Claudia Ion și Rebecca Toma s-a încheiat. Cele două au fluturat steagul alb, iar acum se înțeleg mai bine decât oricine s-ar fi așteptat. După terminarea filmărilor pentru Insula Iubirii, cele două s-au transformat din rivale în prietene. Cel mai probabil, motivul disputei, dar și al împăcării, este Mocăniță.

Claudia Ion a declarat încă din primele ediții că o cunoștea pe Rebecca Toma, având prieteni comuni. Cele două s-au întâlnit de câteva ori în cercuri comune, iar ispita știa detalii picante din culisele relației cu Ionuț Mocăniță. Mai mult decât atât, a subliniat că bărbatul a înșelat-o de mai multe ori pe șatenă.

Declarațiile inițiale ale ispitei au enervat-o la culme pe Claudia, care spunea la acea vreme, că atunci când o să ajungă acasă, o să o șteargă pe Rebecca de pe toate rețelele sociale.

Rebecca și Claudia s-au împăcat

În primele ediții Insula Iubirii, Mocăniță, și el cunoscând-o pe Rebecca, i-a căutat atenția. Însă, știind că iubita sa va exploda dacă va vedea o apropiere între ei, acesta a schimbat macazul și s-a îndreptat către Andrușca.

De asemenea, Rebecca și-a schimbat și ea părerea despre Mocăniță și a început să îl critice la testimoniale. Ispita nu a crezut deloc povestea concurentului și nici în lacrimile sale. Așa că l-a mitraliat la testimoniale. Ei bine, tocmai acest aspect a adus, cel mai probabil, împăcarea dintre Rebecca și Claudia.

Văzând tot ce a spus Rebecca despre Mocăniță, Claudia Ion și-a schimbat părerea despre brunetă și a îngropat securea războiului. Dovadă a marii împăcări stau postările din mediul online. Recent, Rebecca a postat o fotografie de la testimoniale, în care se amuză despre declarațiile pe care le-a făcut la adresa lui Mocăniță și nu numai.

„Sper că v-au plăcut testimonialele mele, că ați râs alături de mine și că nu am supărat pe nimeni prea tare cu părerile mele. Insula Iubirii este magică și acum abia aștept să văd finalul alături de voi”, este mesajul de care Rebecca a însoțit fotografia.

Ei bine, internauții au fost cât se poate de surprinși să vadă că postarea ispitei a fost apreciată chiar de către Claudia Ion. Se pare că acestea nu doar că au îngropat conflictul dintre ele, ci chiar au și devenit și prietene, bifând mai multe ieșiri împreună.

De asemenea, cu ocazia aceleiași postări, Rebecca a mărturisit că a trecut din nou pragul cabinetului medicului estetician pentru a-și mări bustul.

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Foto: Instagram