Soțul Magdei Pălimariu, afaceristul Ionuț Eriksen, este vizat de acuzații grave, și i s-ar fi întocmit chiar un dosar penal, după ce prezentatoarea rubricii Meteo, de la Pro TV, le-ar fi povestit anchetatorilor că a fost amenințată și i s-ar fi ascuns un dispozitiv de urmărire în mașină. În ciuda situației, afaceristul a avut o primă reacție, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, care pare să ascundă chiar o ironie fină la adresa soției!

Detaliile conflictului dintre Magda Pălimariu și soțul ei nu sunt cunoscute încă publicului, singurele informații apărute, ca fond al problemei, ar fi presupuse amenințări și urmărirea ei cu ajutorul unui dispozitiv ”plantat” în mașină.

Până la acest moment, vedeta Pro TV nu a dorit să facă declarații publice, însă a dat de înțeles că se află într-o situație destul de gravă, de vreme ce a solicitat protecție, iar pe numele soțului ar fi fost deschis deja un dosar de urmărire penală.

În ciuda faptului că Ionuț Eriksen a contestat ordinul de protecție provizoriu, instanța din Buftea a considerat că măsurile preventive impuse de Poliție sunt întemeiate, iar acesta a fost obligat să mențină distanța față de Magda.

Ironie cu dedicație pentru Magda Pălimariu

Ba mai mult decât atât, procurorii din cadrul Parchetului din Buftea au solicitat prelungirea ordinului de protecție, însă dosarul are termen de judecată pe 26 noiembrie.

În tot acest context, total nefavorabil lui, Ionuț Eriksen a prima declarație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Iar răspunsul omului de afaceri, printre altele președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române, este departe de ce ne-am fi așteptat!

Acesta nu a intrat în detalii despre motivele scandalului conjugal și a preferat să transmită un mesaj scurt, aparent banal, însă destul de ironic, ținând cont de meseria Magdei Pălimariu.

„There is no such thing as bad weather, only bad clothes”, ne-a transmis Ionuț Eriksen. În traducere: „Nu există vreme rea, ci doar haine nepotrivite”.

Acesta este un proverb cunoscut în țările nordice, acolo unde vremea rea este o normalitate. Însă replica lui poate fi interpretată și ca o aluzie la situația în care se află. În ideea în care indiferent cât de puternică e furtuna, trebuie să fii pregătit s-o înfrunți.

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