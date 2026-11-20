Căsnicia Magdei Pălimariu trece printr-un moment de cumpănă, după ce scandalul cu soțul ei a ajuns nu doar în fața polițiștilor, ci și a instanței, unde urmează să se judece prelungirea ordinului de protecție cerut de vedeta Pro TV. CANCAN.RO a intrat în posesia unor documente judiciare care scot la iveală detalii uluitoare despre trecutul afaceristului, care se pare că a mai fost căsătorit cu o norvengiancă, a cărui nume a ales să-l poarte și în ziua de azi. Însă adevarata surpriză o reprezintă gestul șocant pe care Eriksen l-a făcut cu doar 11 zile înainte de căsătoria cu prezentatoarea de la Meteo!

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen Ionescu s-au căsătorit pe 21 august 2021, în mare secret, iar abia acum am aflat și motivul. Se pare că ceremonia a fost plănuită în regim de urgență, pe repede-înainte, chiar în timp ce instanța avea pe masă dosarul lui de divorț!

CANCAN.RO a aflat că pe data de 10 august 2021, cu doar 11 zile înainte de nuntă, Eriksen a depus o cerere la Tribunalul Iași, de unde este originar, ca să-i fie recunoscut divorțul de prima soție, propunțat de autoritățile norvegiene încă din 2010.

Rămâne un mister de ce afaceristul a făcut acest demers chiar în pragul nunții cu prezentatoarea, și nu oricum, ci cu o grabă atât de mare, încât magistrațiiau acceptat, nu știm cum, să judece dosarul în plină vacanță judecătorească, dar și pandemie de COVID!

”Reclamantul intenţionează să încheie de urgenţă o nouă căsătorie”, a explicat avocatul său.

Și ca să-i convingă pe judecători de urgența cererii, a motivat, prin avocat, că Magda Pălimariu nu poate veni în Norvegia din cauza restricțiilor.

”Viitoarea soţie este cetăţean român şi până la momentul căsătoriei nu poate călători în Norvegia, date fiind condiţiile restrictive impuse de Regatul Norvegiei din cauza Pandemiei de COVID-19, astfel încât, în virtutea principiului protejării şi susţinerii familiei din dreptul civil român, solicită instanţei de judecată să soluţioneze prezenta cauză cu celeritate sporită, date fiind condiţiile obiective prezentate în cele de mai sus”.

Magda Pălimariu poartă, în acte, numele fostei soții a afaceristului

Așadar, Eriksen voia să se însoare urgent cu Magda, dar divorțul din Norvegia îi încurca planurile.

Din cererea lui am aflat că acesta fusese căsătorit cu o cetățeană norvegiană. În anul 1997, la Iași, orașul lui natal. Cei doi au divorțat în 2010, însă actul nu era recunoscut oficial și în România. Afaceristul și-a dorit să păstreze numele fostei soții, Eriksen, pe care l-a preluat și Magda după căsătorie.

”Cei doi soţi au divorţat judiciar prin acord în anul 2010, divorţ consemnat prin efectul Deciziei de divorţ pronunţate de Tribunalul Oslo – denumirea norvegiană fiind Guvernatorul de District pentru Oslo şi Akerhus – Secţia civilă. Mai mult, dna. ######## ####### şi-a manifestat în mod expres consimţământul pentru ca reclamantul să păstreze numele de familie după divorţ”.

La trei luni după ce s-au căsătorit, Magda a rămas însărcinată, iar familia lor părea că se îndreaptă spre un viitor frumos. Numai că, iată, vestea că prezentatoarea PRO TV a cerut ajutorul autorităților, de frica soțului, a surprins pe toată lumea.

Autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva lui, iar pe data de 26 noiembrie judecătorii vor stabili dacă prelungesc măsurile.

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Scandal de proporții între Magda Pălimariu de la Pro TV și soțul ei! Prezentatoarea a cerut ajutorul Poliției și a fost emis un ordin de protecție