Ioana, o femeie în vârstă de 26 de ani și fiica ei de doar 3 ani au murit în urma unui accident feroviar care a avut loc în Prahova. Soțul acesteia a transmis un mesaj plin de durere în mediul online. Mai mult decât atât, a publicat o imagine cu cele două pe care tocmai le-a pierdut.

Tragedia a avut loc joi, 19 noiembrie, în localitatea Florești, județul Prahova. Ioana a rămas încarcerată în mașină, în timp ce fetița de numai trei ani a fost găsită inconștientă pe asfalt. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru ele. La o zi distanță, soțul femeii a publicat o imagine sfâșietoare pe rețelele de socializare, iar alături a scris un mesaj îngrijorător. Bărbatul este copleșit de durere. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Primele cuvinte ale bărbatului după ce și-a pierdut familia în accidentul feroviar

Tragedia a avut loc joi, 19 noiembrie, atunci când mașina Ioanei a fost lovită de un tren care circula pe ruta Galați-Brașov. În mijlocul de transport se aflau 200 de persoane. La fața locului s-au deplasat rapid echipajele medicale, însă în ciuda eforturilor depuse au fost nevoite să declare decesul pentru tânără și fiica ei.

La câteva ore de la accidentul feroviar teribil, soțul Ioanei și, totodată, tatăl Sofiei, le-a adus un omagiu pe rețelele de socializare. Bărbatul a publicat o imagine cu ei, iar în dreptul fotografiei a scris un mesaj neașteptat. Acesta a transmis că se va reîntâlni cu cele două.

„Prea devreme m-ați lasat. Dumnezeu să vă aibă în paza lui. Ne vedem acolo sus. Vă pup”, a scris soțul Ioanei, pe Facebook.

Ce a transmis poliția în acest caz

În acest moment, autoritățile din Prahova au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul feroviar. Mecanicul locomotivei a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. Deocamdată nu se știe cum a ajuns mașina Ioanei pe calea ferată.

„Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au demarat cercetările la faţa locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea accidentului”, a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, conform digi24.ro.

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