Un accident feroviar a avut loc joi, în Florești, județul Prahova, în urma căruia o femeie de 26 de ani și fiica sa, în vârstă de trei ani și jumătate, și-au pierdut viața. Autoturismul în care se aflau a fost izbit de un tren de pasageri care efectua cursa pe ruta Galați–Brașov.

La sosirea echipajelor de intervenție, fetița se afla în afara mașinii și nu mai prezenta funcții vitale. Pompierii au început imediat manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i salva viața, însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să constate decesul micuței.

„Copilul se afla în afara autoturismului, în stop cardio-respirator, fiind preluat de pompieri pentru resuscitare”, a transmis inițial Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Femeia în vârstă de 26 de ani nu a supraviețuit impactului. Medicii au constatat decesul după ce salvatorii au reușit să o extragă din autoturismul grav avariat.

Reprezentanții ISU Prahova au precizat că garnitura feroviară implicată în tragedie efectua cursa Galați–Brașov și transporta în jur de 200 de pasageri în momentul coliziunii cu mașina în care se aflau cele două victime.

Potrivit AGERPRES, accidentul s-a produs la o trecere feroviară care nu dispunea de bariere. Totuși, sistemele de avertizare erau active în momentul impactului, atât semnalele sonore, cât și cele luminoase funcționând corespunzător. Potrivit informațiilor apărute în acest caz, fetița nu purta centura de siguranță în momentul accidentului.

Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a reconstitui desfășurarea evenimentelor și pentru a determina în ce condiții s-a produs tragicul accident feroviar.

„Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au demarat cercetările la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a cauzelor care au condus la producerea accidentului”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Traficul trenurilor și al autovehiculelor a fost suspendat temporar, astfel încât echipele de intervenție și anchetatorii să poată acționa în condiții de siguranță la locul tragediei.

Reacția pompierilor de la ISU Prahova după tragedia din Florești

În urma accidentului feroviar care a curmat două vieți în localitatea Florești, reprezentanții ISU Prahova au publicat un mesaj de condoleanțe, alături de o imagine care surprinde autoturismul distrus în urma impactului cu trenul.

„Sunt momente în care, oricât de mult ne-am dori, nu putem schimba deznodământul… Astăzi, la Florești, pompierii au intervenit la un accident feroviar deosebit de grav. Au ajuns acolo cu dorința de a salva vieți, cu pregătirea și toate resursele pe care le au la dispoziție, însă gravitatea situației a făcut ca eforturile lor să nu poată schimba finalul acestei tragedii. Pentru salvatori, nimic nu este mai greu decât să lupte pentru viața unui om și să fie nevoiți să accepte că, uneori, sunt lucruri pe care nu le pot învinge. În spatele fiecărei intervenții sunt oameni care fac tot ce le stă în putere, care speră până în ultima clipă și care poartă cu ei și momentele în care nu au putut face mai mult. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndurerate… Le transmitem sincere condoleanțe și multă putere pentru a trece prin această pierdere. Viața este fragilă. Uneori, o clipă schimbă totul. Să nu uităm cât de prețioasă este, să fim responsabili în fiecare moment și să nu tratăm niciodată cu superficialitate pericolele din jurul nostru.”, se arată în mesajul ISU Prahova.

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