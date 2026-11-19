O femeie în vârstă de 33 de ani și-a pierdut viața în urma unei intervenții estetice realizate într-o casă. Alice Webb, mamă a cinci copii, a murit după ce a apelat la injecții cu acid hialuronic pentru augmentarea feselor. Cazul a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la procedura efectuată și la complicațiile apărute.

Intervenția la care a apelat Alice Webb s-a desfășurat într-un loc care nu îndeplinea condițiile necesare pentru efectuarea unor proceduri medicale. În timpul injectării unei doze mari de acid hialuronic, femeii i s-a făcut brusc rău, starea sa agravându-se rapid. La scurt timp, aceasta a leșinat, moment în care au fost solicitate serviciile de urgență.

Ce s-a întâmplat în timpul intervenției

Alice Webb s-a prezentat la o proprietate privată, unde urma să beneficieze de o procedură de augmentare a feselor. Intervenția era efectuată de Jordan Parke, un bărbat în vârstă de 34 de ani. Potrivit informațiilor oferite ulterior paramedicilor, acesta ar fi declarat că atât el, cât și Alice făcuseră exerciții de injectare unul asupra celuilalt, după ce urmaseră un curs de specialitate cu doar o zi înainte.

În timp ce procedura era în desfășurare, Alice Webb a început să acuze o stare de rău puternică, iar situația s-a deteriorat într-un timp foarte scurt. Potrivit relatărilor echipajului medical, la sosirea ambulanței, cei aflați în locuință nu păreau să conștientizeze cât de gravă era starea femeii.

Un alt aspect care i-a surprins pe salvatori a fost lipsa unor informații de bază despre pacientă. Persoanele prezente nu au putut preciza nici măcar data nașterii acesteia și au explicat că singura modalitate prin care puteau lua legătura cu rudele sale era prin intermediul platformelor de socializare.

Ce au stabilit medicii în cazul morții lui Alice Webb

După ce i s-a făcut rău în timpul intervenției, Alice Webb a fost dusă de urgență la Spitalul Gloucestershire Royal. Cadrele medicale au încercat să îi salveze viața prin manevre de resuscitare, însă starea sa nu a putut fi stabilizată. Mama celor cinci copii s-a stins din viață în dimineața zilei următoare.

Concluziile medicului legist au arătat că moartea femeii a survenit în urma unei embolii provocate de acidul hialuronic. Substanța utilizată în procedura estetică a pătruns în sistemul circulator, declanșând complicații grave, care i-au fost fatale.

În timpul audierilor desfășurate în acest caz a fost dezvăluit și faptul că Jordan Parke, bărbatul care efectuase intervenția asupra lui Alice Webb, a murit între timp.

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