Luna decembrie vine, ca în fiecare an, cu una dintre cele mai așteptate și îndrăgite tradiții: revederea filmului „Singur acasă”. Pro TV păstrează obiceiul și pregătește pentru telespectatori o nouă difuzare a celebrei comedii în care joacă Macaulay Culkin.

Deși pelicula revine pe micile ecrane de peste două decenii, continuă să atragă un număr impresionant de telespectatori și să înregistreze audiențe remarcabile.

Când va fi difuzat „Singur acasă”

Prima parte a seriei, „Singur acasă” (Home Alone), ajunge pe micile ecrane în data de 5 decembrie. Povestea îl urmărește pe Kevin McCallister, un copil de numai opt ani, care ajunge să petreacă sărbătorile singur, după ce familia sa pleacă în vacanța de Crăciun și îl uită acasă.

Situația se complică atunci când doi hoți, Harry și Marv, încearcă să pătrundă în locuință. Hotărât să-și protejeze casa, Kevin pune la cale o serie de capcane ingenioase pentru a-i ține la distanță.

Pe 12 decembrie, telespectatorii vor putea urmări cea de-a doua parte a aventurilor lui Kevin, intitulată „Singur acasă 2: Pierdut în New York” (Home Alone 2: Lost in New York). De această dată, băiatul ajunge din greșeală într-un avion diferit de cel al familiei sale și se trezește singur.

Cu suficienți bani la dispoziție, reușește să se instaleze într-un hotel de lux, însă liniștea nu durează prea mult. Kevin dă din nou peste Harry și Marv, cei doi infractori pe care îi înfruntase și în prima peliculă. Astfel, întâlnirea se transformă într-o nouă aventură plină de situații comice.

Trei weekenduri de film

Povestea continuă pe 19 decembrie, când Pro TV programează „Singur acasă 3” (Home Alone 3), un film care aduce personaje noi și o intrigă diferită. De această dată, protagonistul este Alex Pruitt, un băiețel care intră în posesia unei jucării aparent obișnuite, în interiorul căreia se află un microcip cu informații secrete.

Obiectul devine ținta unui grup de spioni hotărâți să îl recupereze cu orice preț. Numai că misiunea lor se dovedește mult mai dificilă decât se așteptau, deoarece Alex își folosește imaginația și ingeniozitatea pentru a le da planurile peste cap.

CITEȘTE ȘI:O nouă trilogie „Star Wars” este în pregătire. Cine va regiza primul film

„Spider-Man: Brand New Day” a detronat „Titanic”. Suma uriașă încasată de filmul cu Tom Holland