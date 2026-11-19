Lumea sportului este în doliu după ce un tânăr fotbalist și-a pierdut viața în urma unui accident rutier deosebit de grav. Luka Pavlovic, un portar în vârstă de numai 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a fost implicat într-o coliziune violentă pe un drum din Croația. Tragedia s-a produs luni, 16 noiembrie, în apropierea prânzului, iar vestea a provocat multă tristețe în rândul celor care l-au cunoscut și al comunității fotbalistice.

Accidentul a avut loc pe un drum județean din Croația, într-o zonă cunoscută pentru pericolul pe care îl reprezintă pentru participanții la trafic. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, tânărul s-ar fi aflat la volanul autoturismului său când a ajuns într-o curbă periculoasă. În acel punct, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, iar mașina a ajuns pe sensul opus de circulație.

Doliu în fotbal după moartea unui portar de numai 20 de ani

Impactul care a urmat a fost extrem de puternic. Autoturismul condus de Luka Pavlovic s-a izbit frontal de un alt vehicul, în care se aflau două persoane. Coliziunea a transformat rapid drumul într-o scenă de accident grav, fiind necesară intervenția de urgență a echipajelor medicale și a salvatorilor.

Imediat după producerea accidentului, autoritățile au fost alertate, iar echipele de intervenție au ajuns la locul tragediei pentru a acorda primul ajutor victimelor. Situația portarului era una extrem de gravă, astfel că acesta a fost preluat de ambulanță și transportat de urgență la spital.

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, organismul tânărului nu a mai putut fi salvat. Luka Pavlovic a murit în urma rănilor suferite în accident, la numai 20 de ani, vârstă la care se afla încă la începutul drumului său în fotbal.

„La revedere, Luka al nostru. Sunt momente când fotbalul, meciurile și rezultatele devin complet irelevante. Momente când cuvintele cu greu pot descrie tristețea pe care o simțim. Luka al nostru, coechipierul nostru, prietenul și inima vestiarului. Mereu zâmbitor, gata de o glumă și bună dispoziție. Cu veselia și zâmbetul tău, ai făcut din vestiarul nostru un loc special. Și acest tricou roșu al tău… Acel tricou roșu rămâne acum cu tine pentru totdeauna, așa cum și tu vei rămâne pentru totdeauna o parte din noi și din Sokadija. Aveau să mai fie multe meciuri, victorii, prietenii și râsete în față. Din păcate, am rămas cu amintiri frumoase pe care le vom prețui pentru totdeauna. Ne vor lipsi zâmbetul tău, glumele tale și toate acele mici momente care te-au făcut o parte specială a echipei noastre. În numele administrației, antrenorilor și tuturor jucătorilor de la NK Sokadija, transmitem sincere condoleanțe familiei, rudelor și prietenilor lui Luka. Gândurile și inimile noastre sunt alături de voi în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, dragul nostru Luka”, a fost mesajul transmis de clubul croat.

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