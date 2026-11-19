Leo de la Strehaia a făcut dezvăluiri în premieră, pentru CANCAN.RO, despre nunta cu Nicolle, tânăra care i-a dăruit un băiețel, pe Leo Messi. Afaceristul a anunțat că vrea să facă o petrecere cum nu s-a mai văzut în România și că are de gând să invite tot TikTok-ul. Da, ați citit bine! Numai că Leo are o mică problemă! Trebuie să găsească urgent galbenii ascunși de tatăl său, că doar cei mai șmecheri maneliști nu vin să cânte pe ochi frumoși. Ce să mai, mireasa e pregătită, invitații sunt în plan, dar comoara încă se lasă căutată. Să sperăm că o găsește până la nuntă, că altfel riscă să-i cânte lăutarii doar în vis!

În urmă cu o săptămână, Nicolle, partenera lui Leo de la Strehaia, a adus pe lume un băiețel, pe care l-au botezat Leo Messi, ca să atragă bani, faimă și să fie valoros. Afaceristul s-a gândit să-i pună norocul în brațe copilului încă din maternitate, că doar cu un asemenea nume ar fi păcat să nu vină și milioanele. Numai că surprizele nu se opresc aici! CANCAN.RO a aflat că Leo vrea să se și însoare cu tânăra care l-a făcut din nou tătic. Ce să mai, după ce i-a pus băiatului nume de fotbalist milionar, afaceristul se pregătește să joace și el meciul vieții: nunta. Să vedem dacă dă gol și la altar.

Cică nu s-a mai văzut așa ceva în România

Leo de la Strehaia a dezvăluit că vrea să o ceară de nevastă pe Nicolle, dar are o mică urgență înainte să ajungă în genunchi cu inelul: trebuie să dezgroape galbenii ascunși de tatăl său prin curte. Până una-alta, afaceristul a pus nunta la cale și promite un spectacol cum n-a mai văzut România. El a anunțat că va transmite tot evenimentul, live pe TikTok.

Cine vrea să vadă nunta de pe canapea trebuie să scoată minimum 10 euro din buzunar, iar cine cotizează mai mult primește și dedicație de la Adrian Minun. Fanii pot veni la Strehaia să petreacă alături de miri, dar numai dacă lasă un dar pe măsura pretențiilor. La cum merg lucrurile, mai lipsește să pună taxă și pe prins buchetul miresei.

„Vreau să o cer de nevastă, dar mai întâi trebuie să găsesc galbenii de la tata. Nunta va avea loc în câteva luni și va fi transmisă pe TikTok. Mai exact, fiecare va putea să mănânce și să bea ce are acasă, în timp ce urmărește nunta pe TikTok. Vom avea cei mai tari artiști, iar petrecerea va ține trei zile și trei nopți. Nunta va avea loc și fizic, la Strehaia, pentru invitații care pot participa, dar va fi transmisă și pe TikTok, pentru cei care nu pot ajunge. Cei care vor să urmărească evenimentul pe TikTok trebuie să ofere un dar de minimum 10 euro de persoană. O să fie frumos! Vor cânta artiști din toate genurile muzicale, de la Adrian Minune până la doamna Irina Loghin. Oricum, este un proiect cum nu a mai existat până acum în România. Eu am foarte mulți fani în toată lumea și pe asta mă bazez. Cine oferă darul de nuntă va primi o dedicație de la Adrian Minune”, a declarat Leo pentru CANCAN.RO.

„Am decis să-l cheme pe copil Leo Messi”

Leo de la Strehaia ne-a povestit și cum a fost când a venit pe lume băiețelul lui, dar și de ce a ținut morțiș să-l boteze Leo Messi. Afaceristul a mărturisit că și-a dorit un nume cu greutate, care să sune bine și să întoarcă toate capetele. Și stați să vedeți! Leo a declarat că fiul său a fost cel mai dolofan bebeluș din tot spitalul. Ce să mai, micuțul Messi a intrat în viață direct la categoria grea! Iar tatăl lui e în culmea fericirii că băiețelul este perfect sănătos. Acum rămâne de văzut dacă o să fie la fel de priceput și cu mingea precum celebrul său tiz.

„Am avut emoții la maxim. Pe ea au luat-o durerile de acasă și n-am dus-o la spital, că n-am știut să chem salvarea, și la 7 dimineața am pus-o în mașină și am făcut 2 ore până la clinica unde era programată nașterea. Am mers prin toată aglomerația aia. Când am ajuns la spital, a zis doctorul că mai are puțin și naște și așa a fost, în jumătate de oră a născut. Eu eram pe altă lume, nu realizam ce se întâmplă. Trebuia să nască pe 11 noiembrie. Ea acum se simte bine și copilul la fel. Copilul este mărișor, s-a născut la aproape 3 kilograme, când l-am văzut nu mi-a venit să cred. E cel mai mare din tot spitalul. Eu și Nicole am decis să-l cheme pe copil Leo Messi. Ne-am gândit să aibă un nume internațional ca să fie bogat. Nu știam ce să alegem între Leo Messi și Cristiano Ronaldo. Am zis că merge Messi, că a luat și Balonul de Aur. I-am pus și numele Luca, că m-am rugat mult cât am fost bolnav la Sfântul Luca. Deci îl cheamă Luca Leo Messi”, a explicat afaceristul pentru CANCAN.RO.

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