Nicolle a născut! Ce nume inedit a ales Leo de la Strehaia pentru fiul său. Prima imagine cu bebelușul

Bucurie mare în familia lui Leo de la Strehaia! Iubita lui, Nicolle, a adus pe lume un băiețel, iar Leo a publicat prima fotografie cu bebelușul. Numele ales pentru cel mic a atras imediat atenția.

Leo de la Strehaia a făcut anunțul duminică, pe pagina sa de Facebook. Acesta a publicat o fotografie de familie în care apare alături de Nicolle și de nou-născut, dar și de mama sa, cunoscută publicului drept Patroana.

Ce nume i-au pus Leo de la Strehaia și Nicolle băiețelului

Cei doi au ales pentru fiul lor un nume neobișnuit: Luca Leo Messi. Anunțul a fost făcut chiar de Leo de la Strehaia, care nu și-a ascuns bucuria după venirea pe lume a copilului.

„Exclusivitate: s-a născut Luca Leo Messi, prințul lui Leo de la Strehaia și al lui Nicolle. Mulțumim, Patroana și Olga, alături de noi!”, a scris acesta pe Facebook.

Nicolle locuiește în aceeași curte cu fosta soție a lui Leo de la Strehaia

Relația dintre Leo de la Strehaia și Nicolle a atras atenția și printr-o situație mai puțin obișnuită. În urmă cu ceva timp, tânăra a dezvăluit că locuiește în aceeași curte cu Anca, fosta soție a partenerului său.

Nicolle a explicat, într-o transmisiune live pe TikTok, că situația nu o deranjează și că imobilul figurează pe numele Ancăi. Totodată, a susținut că Leo era deja divorțat atunci când au început relația.

„Din gagică am devenit nevastă și m-a adus acasă la el, acum sunt și gravidă. Voi vă ofticați, vă e ciudă pe mine. Nu mai e cu Anca de 30 de ani. Anca stă aici în curte pentru că e casa pe numele ei și nu are cum să o dea afară. Ce nevastă visezi? Eu pe Leo l-am luat divorțat”, declara Nicolle la vremea respectivă.

CITEȘTE ȘI:

Anunț surpriză făcut de Leo de la Strehaia! S-a împăcat cu Nicole, iar iubita lui e însărcinată

Cum arată Dana Criminala acum, la 3 ani de la despărțirea de Leo de la Strehaia. Avem cele mai noi imagini cu mama Renatei Gheorghe