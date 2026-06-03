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Cum arată Dana Criminala acum, la 3 ani de la despărțirea de Leo de la Strehaia. Avem cele mai noi imagini cu mama Renatei Gheorghe

De: Irina Maria Daniela 03/06/2026 | 07:30
Leo de la Strehaia și Dana Criminala. Sursa foto: Facebook
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În anul 2023, Dana Criminala și Leo de la Strehaia s-au despărțit definitiv, după o relație și un mariaj care au durat 7 ani. Cei doi au avut parte de o iubire cu năbădăi, pe care au și expus-o în public fără rețineri. Acum, la 3 ani de la despărțire, Dana Criminala arată la fel de bine.

Când s-a despărțit Leo de la Strehaia de Dana Criminala

La finalul lunii noiembrie 2023, CANCAN.ro titra că Leo și Dana sunt la un pas de divorț. Relația lor zbuciumată a ajuns la final și cei doi au decis că este momentul să își vadă fiecare de drumul său. Evident, nici ruptura nu a fost lipsită de probleme.

„Am intentat divorțul, pentru că Leo este, așa, cu ale lui. Am depus actele. Înainte de a merge el la penitenciar, eu aveam intentată acțiunea de divorț și, la insistențele lui, când l-au luat, m-a sunat disperat să opresc divorțul, că el nu poate să trăiască cu ideea că îl las”, a dezvăluit mama Renatei Gheorghe.

Leo de la Strehaia o contrazicea pe Dana Criminala

Cu toate că puteau divorța la notar, Leo a mărturisit în 2023, în exclusivitate pentru CANCAN.ro, că Dana a ales calea mai grea: la tribunal. La vremea respectivă, cei doi au mai avut probleme de comunicare, dar au reușit, într-un final, să divorțeze.

„Nu o mai înțeleg! Să se decidă odată pentru totdeauna, vrea sau nu vrea să divorțeze? Eu i-am spus să mergem la notar, dura o lună, dar ea vrea în instanță, unde, se știe, durează. Bun, l-a cerut în instanță, dar văd că nu e decisă să meargă până la capăt”, a declarat Leo de la Strehaia, pentru CANCAN.RO.

Cum arată Dana Criminala acum

Dana Criminala a devenit o femeie liberă la finalul anului 2024. Mai exact, magistrații de la Judecătoria Pitești au pronunțat divorțul celor doi înainte de Crăciun și bruneta a petrecut sărbătorile de iarnă ca o burlăciță veritabilă. Alături de ea au fost rudele ei, care s-au adunat la masă.

Anii au trecut și Dana Criminala pare că a „înghețat” în timp. Chiar dacă nu mai postează des în mediul online imagini cu ea, mama Renatei Gheorghe a mai „scăpat” câteva poze. În ele, Dana pare neschimbată! Arată la fel ca în perioada ei de glorie, când apărea des la TV din cauza certurilor cu Leo de la Strehaia.

Și-a păstrat același look și stil vestimentar care au consacrat-o în showbiz: părul lung și brunet, buzele pline și intens rujate, ținutele scurte și mulate, precum și același număr de kilograme (dacă stăm să aproximăm ochiometric).

Dana Criminala apare tot mai rar în online

După ce viața ei intimă a tot fost expusă de Leo de la Strehaia în mediul online, bruneta se afișează tot mai rar pe rețelele sociale. Aceasta preferă să distribuie imagini cu animăluțe, ea și fiica ei – Renata Gheorghe – fiind mari iubitoare de necuvântătoare.

Cu toate acestea, a mai apărut în câteva clipuri video filmate cel mai probabil de fiica ei. În ele poartă ținute sexy și mulate, dansând la petrecerea de Revelion sau la volanul mașinii sale. Se pare că, după atâția ani intenși alături de Leo de la Strehaia, Dana Criminala a primit ce și-a dorit: liniște.

„Chiar mă simt fericită pentru că îmi doream de mult lucrul acesta, mai ales în ultimul timp și asta din cauza faptului că au fost lucrurile așa cum au fost și mă refer aici la ceea ce a tot făcut Leo prin mediul online.

De câte ori ne certam, el mă denigra, mă înjosea și tot felul de lucruri urâte spuse la adresa mea și nu numai la adresa mea pe care le știe deja toată lumea. Am iertat de foarte multe ori, am făcut foarte multe compromisuri, dar de data aceasta a fost deja prea mult ceea ce a făcut și de aceea am luat această decizie. Mă simt foarte bine și liniștită pentru că asta îmi doream”, mărturisea Florentina Daniela Mihai, pe numele său real, în 2024.

Leo de la Strehaia iubește după divorț

După divorț, fostul soț al Danei Criminala și-a refăcut viața. Afaceristul este îndrăgostit până peste cap de Nicolle, o brunetă focoasă care îi va mai dărui un copil. Se pare că tânăra a reușit să îl facă bărbat de casă și să îl țină departe de scandaluri.

„Dacă ne-a dat Dumnezeu copilul ăsta, eu cred că Dumnezeu ne dă și galbeni acum, pentru că nu are cum să ne dea copilul și să nu ne dea galbenii (…). Cu ce să creștem copilul? Ne trebuie câteva milioane. Ne trebuie un copil bogat”, a anunțat Leo de la Strehaia într-un videoclip postat pe TikTok.

Cu toate că iubirea era mare, în mai 2026 cei doi au surprins cu o despărțire fulgerătoare, în ciuda faptului că vor avea un copil împreună. În spațiul online, Leo de la Strehaia a lăsat să se înțeleagă că ruptura este una serioasă și ireversibilă. Cu toate acestea, la câteva zile distanță, Nicolle a revenit cu niște declarații care au scos adevărul la iveală.

„A fost de show, așa a vrut el. Eu nu am fost de acord să facem asta, pentru show, că până la urmă, ne-am certat cu adevărat, nu ne-am despărțit cu adevărat. Decât ne-am certat. Și eu m-am supărat că el, în loc să facă de show, a dat-o în exagerare. Și după ce a ieșit din live, m-am certat cu el (…) Am început să plâng, m-am supărat rău. I-am zis că a exagerat”, a spus Nicolle, potrivit CANCAN.ro.

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