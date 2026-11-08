Tina Ulmeanu de la Burlacii, curtată de bărbați celebri. Cum le răspunde fosta ispită de la Insula Iubirii domnilor insistenți

Nu doar concurenții din Paradis încearcă să-i intre în grații! Tina Ulmeanu, una dintre cele mai provocatoare prezențe din „Burlacii: Foc în Paradis”, de pe VOYO si Acasa, a făcut dezvăluiri savuroase despre vedetele din România care i-au scris pe Instagram. Fără să se ferească de cuvinte, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, concurenta a povestit cum le-a răspuns admiratorilor celebri, pe cine a trimis direct în friendzone și ce actor ar fi vrut să invite la un date.

Tina Ulmeanu nu duce lipsă de admiratori, iar unii dintre ei se pare că au nume sonore! Întrebată dacă există persoane cunoscute din România care i-au scris în privat, burlăcița a confirmat că Instagramul i-a rezervat câteva surprize. Și, dacă cineva se aștepta ca aceasta să se emoționeze în fața mesajelor venite din partea vedetelor, ei bine, lucrurile au stat cu totul altfel!

Tina Ulmeanu: „Pe unii i-am luat la mișto”

Unii admiratori au primit replici ironice, iar alții au fost expediați elegant în zona de prietenie. Dar cine sunt bărbații celebri care au încercat să o cucerească? Aici, concurenta a tras frâna de mână!

„A, eu sunt foarte bitchy. Cum să le răspund? Pe unii i-am luat la mișto, pe unii i-am dus direct în friendzone, unora le-am zis tot într-o idee așa, de amuzament: ‘Wow, te admiram de când eram mică, ce drăguț că mi-ai scris!’ Nu vreau să dau, pentru că sunt o doamnă, dragilor!”, a povestit Tina, cu o sinceritate dezarmantă.

Și dacă tot vorbim despre celebrități, Tina a fost întrebată ce vedetă din România ar invita la un date. Răspunsul ei a venit cu o dezvăluire care ar putea stârni curiozitatea multora: un actor i-a atras atenția, însă acum este prea târziu pentru o întâlnire!

„Da, nu pot să-l mai invit, pentru că s-a combinat cu o tipă pe care o și știu și mi-e drag tare de ea. Era un actor, cred că se prinde când o să audă. Mi se pare sweet tipul”, a dezvăluit concurenta, în exclusivitate pentru Cancan.ro.

Tina Ulmeanu, de la flirtul cu vedetele la o poveste de iubire în Paradis

În timp ce admiratorii celebri îi dau târcoale pe Instagram, Tina își trăiește propria poveste sentimentală în „Burlacii: Foc în Paradis”. Concurenta, cunoscută publicului și din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, unde a participat în calitate de ispită, a intrat în show-ul de la PRO TV cu o personalitate puternică și cu dorința de a descoperi dacă poate găsi o relație autentică.

În Paradis, apropierea de Robert Jărcălău a fost una dintre cele mai discutate conexiuni. Cei doi au dezvoltat o atracție evidentă, iar lucrurile au devenit tot mai intense. În ediția din 5 octombrie, Tina și Robert au petrecut prima noapte împreună, iar concurenta l-a numit „iubitul meu”.

Numai că povestea lor nu a fost lipsită de complicații! Intrarea lui Rareș Muha, un bărbat cu care Tina avea deja un trecut, a schimbat dinamica și a adus noi tensiuni în relațiile din emisiune

Mărturisirea care a schimbat totul: „Mi-au furat inocența!”

Dincolo de glume, ironii și povești despre admiratori celebri, cea mai recntă ediție a adus și o mărturisire extrem de dureroasă. Tina a vorbit despre una dintre cele mai traumatizante experiențe ale vieții sale: abuzul suferit la vârsta de doar 14 ani.

Concurenta a dezvăluit că și-a început viața intimă în urma acestei experiențe, vorbind deschis despre trauma care i-a marcat adolescența și despre impactul pe care l-a avut asupra sa. este una dintre declarațiile care surprind durerea din spatele acestei povești.

Mărturisirea a arătat o latură complet diferită a femeii care, în Paradis, pare mereu pregătită să răspundă cu ironie și să nu se lase intimidată de nimeni. În spatele atitudinii de femeie sigură pe sine se află însă o poveste complicată, cu experiențe care au lăsat urme adânci.

Tina Ulmeanu continuă să fie unul dintre personajele care țin publicul cu ochii pe „Burlacii: Foc în Paradis”. Fie că vorbește despre vedetele care îi scriu în privat, despre actorul misterios pe care l-ar fi invitat la un date sau despre trecutul său dureros, concurenta demonstrează că în Paradis nimic nu este atât de simplu pe cât pare.

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Ispita de la Insula Iubirii, înșelată fără jenă de iubit: „L-am văzut cu altele”. Tina Ulmeanu a ajuns protagonistă în „Burlacii” de la Pro Tv