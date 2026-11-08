Prințul Marco și Gabriella știau că sunt filmați în camera de hotel? Gesturile observate de fanii „Insula Iubirii”

Nu mai este un secret faptul că Prințul Marco a căzut în ispită cu Gabriella Barbu. După momentul incendiar petrecut în cadrul reality show-ului, concurentul ar fi încercat să ascundă „urmele faptei”, aruncând la gunoi cardul de memorie al unei camere de filmat pe care a descoperit-o după ce Gabriella s-a jucat cu lanterna din cameră. Acesta a mărturisit că nu știa de existența dispozitivului care ar fi transmis imaginile video în timp real, fiind conectată la Wi-Fi. Cu toate acestea, fanii emisiunii „Insula iubirii” au observat un detaliu care ridică semne de întrebare: Marco și Gabriella și-ar fi îndreptat privirea către camera video amplasată în zona patului din camera de hotel.

Prințul Marco s-a lăsat purtat de tentație și, spre surprinderea celor de acasă, a căzut în mrejele Gabriellei Barbu. Cei doi au petrecut seara în camera de hotel în care au fost cazați pe durata date-ului special de 24 de ore, iar partenerul Biancăi Ghiurcă s-a apropiat tot mai mult de ispita Gabriella, cedând, în cele din urmă, jocului seducției.

Prințul Marco și Gabriella știau că sunt filmați?

După clipele pasionale, Marco a găsit o cameră video și ar fi încercat să scape de imaginile surprinse de aceasta. Concurentul a susținut că nu știa de existența dispozitivului și a mărturisit că oricum avea de gând să-i spună soției că a înșelat-o, dar că nu și-ar dori ca Bianca să vadă sau să audă întregul moment. Cu toate acestea, fanii emisiunii au remarcat că, la minutul 06:27, cei doi par să privească în direcția camerei video, pe rând. Întâi Gabriella aruncă o privire rapidă, apoi Marco se uită fix în cameră pentru o secundă, apoi își dă seama ce a făcut și își mută privirea în altă direcție.

Urmăritorii show-ului sunt de părere că acesta ar fi fost și motivul pentru care Marco și Gabriella au stins luminile, deși Gabriella a mărturisit că preferă ca lumina să fie aprinsă în momentele intime.

„Când am găsit camera, am încercat să îi dau drumul să văd dacă se vede ceva, dar nu se vedea nimic și am scos cardul. Eu pot să îi spun Biancăi ce am făcut, cândva, dar nu vreau să vadă imaginile. Nu se poate. Am rupt cardul, l-am aruncat în toaletă și am tras apa. Am realizat că este o cameră ascunsă și, cum eu nu vreau să îi fac rău Biancăi, nu vreau să vadă aceste imagini”, a declarat Marco în momentul în care a descoperit camera de filmat.

Internauții l-au taxat pe Prinț în mediul online

Punctul culminant al emisiunii i-a adus lui Marco o serie de jigniri din partea celor de pe rețelele de socializare. Faptul că a căzut în ispită și a încercat să scape de imagini nu a trecut neobservat de internauți. Mai mult decât atât, în secțiunea de comentarii, aceștia l-au atacat pe concurent, susținând că a dat cu piciorul unei căsnicii de trei ani.

„Și respectul față de soție unde este? Nu era ea geloasă degeaba…” „Nu îmi place deloc de el!” „Un bărbat asumat! Păcat că te primește soția înapoi. Ce să mai…” „Mi se pare că totul este un teatru: «Am aruncat cardul», plânsul…”, au fost câteva dintre comentarii.

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