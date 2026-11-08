Prințul și-a petrecut noaptea trecută acasă la Andrușca. Marco s-a dat de gol singur

Prințul și-a petrecut noaptea trecută acasă la Andrușca. Marco s-a dat de gol singur
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Povestea concurenților de la Insula Iubirii continuă să stârnească reacții și după încheierea filmărilor, iar activitatea lor din mediul online oferă constant noi motive noi. De această dată, în centrul atenției au ajuns Prințul Marco și Andrușca, după ce un detaliu observat într-un videoclip publicat pe internet a ridicat mai multe semne de întrebare.

După revenirea în România, Andrușca și Mocăniță au continuat să petreacă timp împreună. Mai mult, activitatea lor de pe TikTok a atras atenția urmăritorilor, care au observat mai multe indicii ce ar putea demonstra că cei doi împart același spațiu. Ambii sunt activi pe platformă, organizează transmisiuni live, iar decorurile care apar în timpul acestora seamănă izbitor. În anumite imagini, fundalurile par chiar identice, motiv pentru care au apărut speculații că cei doi ar locui deja împreună. Acum, se pare că și Marco este în aceeași postură, după ce în spatele lui a apărut același cadru din apartamentul Andrușcăi.

Prințul și-a petrecut noaptea trecută acasă la Andrușca?

Se pare că Prințul Marco ar fi petrecut timp chiar în locuința Andrușcăi. Indiciul a apărut într-un clip în care acesta vorbea despre Frankie, însă ceea ce a atras atenția nu a fost neapărat subiectul videoclipului, ci decorul din spatele lui. Mai exact, un tablou care apare în imagini pare să fie același cu cel surprins și într-un videoclip publicat de Andrușca.

Asemănarea dintre cele două cadre a fost suficientă pentru ca internauții să înceapă să facă legături. Tabloul pare să fie identic, iar acest lucru a alimentat ipoteza că Marco s-ar fi aflat chiar în casa fostei ispite. Nu este clar, însă, în ce împrejurări a ajuns acesta acolo și nici dacă vizita a avut vreo semnificație aparte.

Andrușca și Marco

O posibilitate ar fi ca între cei doi să fi rămas o relație de prietenie după experiența din Thailanda. De altfel, Bianca și Andrușca au mai fost văzute împreună, semn că legăturile dintre foștii participanți nu s-au încheiat odată cu filmările emisiunii. Astfel, prezența lui Marco în locuința Andrușcăi ar putea avea legătură cu cercul lor comun de prieteni, fără să indice neapărat existența unei apropieri romantice.

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