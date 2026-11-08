Au mințit? Prințul și Gabriella NU ar fi făcut amor la Insulă, de fapt? Ce s-ar fi întâmplat noaptea

O replică lansată de Frankie pe TikTok a aprins imaginația fanilor Insulei Iubirii. După ce Prințul Marco s-a lăudat că „a marcat” în relația cu Gabriella Barbu, ispita a venit cu o ironie care a ridicat o întrebare neașteptată: dacă, de fapt, tot ceea ce concurentul consideră o victorie a fost un… autogol?

În mediul online, fiecare gest și fiecare declarație a celor implicaţi în cel mai comentat triunghi amoros al sezonului sunt analizate la sânge. Iar cea mai recentă reacție a lui Frankie i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă povestea dintre Prințul Marco și Gabriella este chiar așa cum a fost percepută până acum.

Frankie a pus publicul pe gânduri

După ce Prințul Marco a publicat un videoclip în care compara apropierea de Gabriella cu un gol marcat în ultimele minute ale unui meci, reacțiile nu au întârziat să apară. Concurentul a făcut aluzie la faptul că ar fi obținut o mare victorie, folosind un limbaj inspirat din fotbal.

„Ați crezut că vom pierde acest meci? Dar la minutul 90 Prințul a marcat! Forța România! Nu v-am dezamăgit, am făcut-o pentru voi!”, a spus Marco într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Numai că Frankie pare să privească lucrurile complet diferit.

Ea a venit cu o replică ironică ce a devenit rapid virală.

„Eu am mai văzut fotbaliști bucuroși că au dat gol, dar ca pe Prințul, să te bucuri așa la un autogol, n-am mai văzut.”

Gabriella și Frankie au rămas prietene după emisiune

Ceea ce îi pune pe mulți pe gânduri este faptul că Gabriella și Frankie au continuat să păstreze o relație apropiată și după filmări, lucru observat și de urmăritorii emisiunii în ultimele luni. În acest context, în mediul online au apărut numeroase speculații că Frankie ar putea cunoaște mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, între Gabriella și Marco.

Nimeni nu poate confirma în acest moment ce și-au spus cele două în privat, însă mesajul transmis de Frankie a fost suficient pentru a alimenta tot felul de teorii. Mai ales că reacția vine la scurt timp după ce Marco a ales să transforme situația într-o victorie personală și să vorbească despre un „gol marcat”.

Unii internauți au interpretat replica blondinei ca pe o simplă ironie la adresa concurentului. Alții merg mai departe și cred că termenul „autogol” ar ascunde un mesaj mult mai profund.

Ce semnificație ar putea să însemne „autogolul”

În fotbal, un autogol înseamnă că mingea ajunge în propria poartă. Cu alte cuvinte, jucătorul nu își ajută echipa, ci își produce singur un prejudiciu.

De aici au pornit și comentariile din online. Fanii emisiunii se întreabă dacă Frankie a vrut să sugereze că Marco nu ar fi câștigat nimic prin ceea ce s-a întâmplat cu Gabriella, ci dimpotrivă, că și-ar fi făcut singur rău prin deciziile luate în timpul emisiunii.

CITEŞTE ŞI: Montoya, mesaj subliminal pentru Marco? Ce a postat la scurt timp după ce Prințul s-a lăudat că ”a marcat” la fosta lui

Cum a reacționat Prințul Marco după ce Gabriella l-a taxat dur. A făcut-o de rușine și nu s-a oprit