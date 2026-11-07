Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! ”Atât poate omul”

Gabriella a reacționat după ce Prințul Marco a publicat un nou videoclip pe TikTok! Gestul concurentului de la Insula Iubirii a stârnit un val de comentarii!

Tensiunile dintre Prințul Marco și Gabriella continuă să atragă atenția internauților, chiar și după momentele controversate petrecute la Insula Iubirii. De această dată, cei doi au ajuns din nou în centrul discuțiilor din mediul online, după ce concurentul a publicat un videoclip pe TikTok, iar reacția primită din partea ispitei nu a trecut deloc neobservată.

Cum a reacționat Gabriella

Recent, Prințul Marco a revenit pe TikTok cu un videoclip în care apare îmbrăcat în echipamentul naționalei României. (VEZI AICI) Concurentul a ales să publice imaginile într-un moment în care numele său este intens discutat pe rețelele de socializare, iar postarea a strâns rapid mii de aprecieri și sute de comentarii. Mai exact, videoclipul a adunat aproximativ 25.200 de aprecieri și 800 de comentarii.

Printre persoanele care au interacționat cu postarea s-a numărat și Gabriella. Ispita nu a trecut cu vederea videoclipul și a reacționat în secțiunea de comentarii, unde i-a transmis acestuia un mesaj mai mult ironic. Gestul ei a atras imediat atenția urmăritorilor, mai ales în contextul controverselor generate de apropierea lor din timpul filmărilor.

„Bravo Marco!”, a scris Gabriella la postarea lui Marco.

După ce au întreținut relații intime pe insulă, Marco a postat un videoclip în care face iluzie la momentul „de glorie” de la Insula Iubirii. Bărbatul nu s-a mai gândit ce crede Bianca, soția sa, sau Gabriella și a publicat clipul, cel mai probabil pentru view-uri.

Reacția Gabriellei a fost observată și de ceilalți utilizatori, care au început să dezbată din nou comportamentul lui Marco și relația dintre cei doi.

„Atâta poate omul… mai grav de femeia lui care stă cu el și acceptă treaba asta”, „Lasă-l Gabriela… îi e foame de vizualizări”, „Stai liniștită Gabriela a vrut să pară șmecher, dar singurul lucru pe care l-a demonstrat este cât de imatur și lipsit de caracter poate fi.”, au fost comentariile internauților.

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