Certuri la Asia Express între Ana Maria Mocanu și Lordana Chivu: „Am fost ca un cuplu”. Experiența pe Drumul Mătăsii le-a schimbat pe cele două prietene

Drumul Mătăsii s-a încheiat pentru Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu! Cele două prietene au ajuns până în semifinala Asia Express, însă cursa pentru ultima șansă le-a oprit competiția cu doar un pas înainte de marea finală. Fostă asistentă Tv a făcut dezvăluiri neașteptate, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre aventura din Asia, momentele în care a simțit că nu mai poate, dar și despre relația cu Loredana Chivu.

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au făcut echipă în aventura Asia Express, unde au pornit împreună pe Drumul Mătăsii, deși nu se așteptau să ajungă atât de departe. Cele două asistente Tv au reușit să depășească numeroase probe și momente dificile și au ajuns chiar până în semifinală, însă drumul lor s-a oprit înainte de marea finală. Experiența le-a pus la încercare nu doar rezistența fizică, ci și prietenia construită în aproape 17 ani. Acum, Ana a povestit pentru CANCAN.RO cum s-a văzut aventura dincolo de camerele de filmat și ce a însemnat pentru ea această provocare.

Ana Maria Mocanu: „Ne-am trezit puse în niște situații în care nu cred că o să mai fim puse vreodată”

Contactată de CANCAN.RO, Ana Maria Mocanu a descris experiența trăită, a vorbit despre certurile cu Loredana Chivu, dar și despre concurentii cu care nu a reușit să lege o prietenie apropiată. Mai mult, Ana ne-a dezvăluit și care a fost relația cu Valerie Lungu.

CANCAN.RO: Cum ai descrie experiența de la Asia Express?

Ana Maria Mocanu: Da, experiența de la Asia a fost cea mai intensă, cea mai frumoasă, cea mai grea. Cea mai fascinantă. Am descoperit multe lucruri. Am văzut multe locuri. Și a fost clar cea mai frumoasă experiență din viața mea.

CANCAN.RO: Care a fost momentul în care ai simțit că nu mai poți și ai vrut să renunți, dacă ai avut un astfel de moment?

Ana Maria Mocanu: Au fost foarte multe momente în care am simțit că nu mai pot și am vrut să renunț, dar de fiecare dată găseam puterea să mă trezesc cu un vibe bun, cu mult mai multă ambiție și să dau tot ce e mai bun pe traseu. Dar au fost multe momente.

CANCAN.RO: Ai avut și un moment în care ai regretat că ai acceptat provocarea?

Ana Maria Mocanu: Paradoxal, cu toate că mi-a fost extrem de greu și a fost extrem de intens, n-am avut niciun moment în care să clachez și să spun: „Băi, regret”.

CANCAN.RO: Ai descoperit o latură a ta pe care nici măcar tu nu o știai?

Ana Maria Mocanu: Vai, da, am descoperit mult mai multe laturi. Am descoperit că pot mai mult, când nu mai pot. Am descoperit că contează mult determinarea, ambiția, umorul, să poți să o iei de la capăt, indiferent de cât de greu îți e, indiferent de probe, indiferent de cursă, indiferent de tot ce se întâmplă în Asia, să-ți găsești puterea interioară, să poți să mergi mai departe. Contează foarte mult.

Ana Maria Mocanu: „Noi ne-am certat ca un cuplu.”

CANCAN.RO: Cum a fost să o ai pe Loredana Chivu ca parteneră?

Ana Maria Mocanu: Eu cu Loredana avem o prietenie de foarte mulți ani, 16. Mergem pe 17. Noi ne știam destul de bine pentru că am petrecut mult timp împreună, am fost plecate la evenimente împreună, am avut și proiectul acela cu asistentele, adică aveam o relație de prietenie cu ea la modul dormit, văzut și așa mai departe.

Dar, drept să spun, acolo ne-am trezit puse în niște situații în care nu cred că o să mai fim puse vreodată și ne-am cunoscut mult mai bine, dar a fost cea mai bună, nu că cea mai bună decizie, a fost partenera perfectă.

CANCAN.RO: Ai mai face echipă tot cu ea?

Ana Maria Mocanu: Da, clar! Ea are foarte multe calități, este o persoană foarte cerebrală, foarte calculată, chestii care mie îmi lipsesc pentru că eu sunt un pic mai spontană, sunt genul de persoană care mă arunc cu capul înainte fără să gândesc, ea e genul de persoană care analizează și calculează.

Și atunci cumva noi două ne-am completat foarte bine, că am făcut un duo. Ea are ce n-am eu, eu am ce n-are ea, ca să spun așa.

CANCAN.RO: Poți să ne spui ceva despre certurile voastre din competiție?

Ana Maria Mocanu: Noi ne-am certat ca un cuplu. Dimineața ne certam, seara, când ajungeam la cazare, ne împăcam. Au fost și anumite certuri dintre noi, dar erau absolut normale, mai ales că noi avem o relație de prietenie sinceră și nu suntem genul ăla de prieteni ipocriți.

Și aici vreau să subliniez un lucru. De exemplu, noi putem să nu vorbim, nu știu, două săptămâni. Dar în momentul în care pune una mâna pe telefon și o sună pe cealaltă, imediat: „Te pup, ce faci, cu ce te ajut?”. Și nu suntem genul ăla de prieteni ipocriți. „Vai, ce bine-ți stă părul astăzi!”, dar de fapt arăți ca dracu’.

Și atunci, fiind două femei mature și sincere una cu cealaltă, când a greșit una: „Băi, fată, ai greșit. N-ai făcut bine”. „Da, îmi asum, n-am făcut bine”. Și atunci noi am funcționat foarte bine pe modul ăsta, pentru că nu ne-am mințit una pe cealaltă, n-am încercat să ne menajăm, n-am încercat să părem altceva decât ceea ce suntem, am fost cât se poate de reale.

Și dacă una, îți dau un exemplu, a greșit într-un moment, cealaltă a preluat conducerea, ca să spun așa, a încercat să repare lucrurile și de aici noi două ne-am completat destul de bine.

CANCAN.RO: Cu cine ai rezonat cel mai puțin dintre concurenți? Cu cine ți s-a părut că nu ai avut o conexiune?

Ana Maria Mocanu: Sinceră să fiu, eu sunt o persoană foarte respectuoasă și am avut o relație mai ales de „bună ziua” și „la revedere” cu absolut toți. Mai ales că noi ne trezeam dimineața, ne vedeam de traseul nostru, de cursa noastră, dar cred că cel mai puțin am interacționat cu… Nici nu știu să mă gândesc acum. Sinceră să fiu.

CANCAN.RO: Cu Valerie Lungu cum te-ai înțeles?

Ana Maria Mocanu: Ea a avut discuțiile ei. Noi ne-am șicanat un pic pe traseu la un moment dat și așa mai departe, dar nimic deosebit. Într-adevăr, noi nu avem o relație foarte apropiată, dar ne-am respectat în timpul competiției și ne-am văzut, cel puțin eu cu Loredana, de treaba noastră.

CANCAN.RO: Cum te-a schimbat experiența Asia Express ca om?

Ana Maria Mocanu: M-a schimbat în foarte multe moduri. Nici n-aș putea să descriu în câte moduri a putut să mă schimbe, dar m-a schimbat complet ca om, ca perspectivă, ca ambiție, ca mentalitate, ca tot.

Mi-a schimbat complet viața, pentru că este o experiență pe care o trăiești o dată în viață și cel mai important este, și tuturor care participă la această emisiune sau chiar și oamenilor care o privesc de acasă, sfatul, nu că sfatul meu, trăiți la maximum, indiferent de situație, trăiți momentul.

CANCAN.RO: Vă gândeați că o să ajungeți până în semifinală?

Ana Maria Mocanu: Niciodată! Eu am și făcut o postare la mine pe Instagram, că nu m-aș fi gândit niciodată că nouă, din zece, am stat mai mult, chiar decât credeam. Și a fost experiența vieții noastre, ca să spun așa. Îmi permit să vorbesc și în numele Loredanei.

VEZI ȘI: Ajunsă în România, Loredana Chivu o face praf pe Ana-Maria Mocanu, după eliminarea de la Asia Express: „Nu s-a descurcat”

CITEȘTE ȘI: Loredana Chivu a pierdut toți cei 27.000 euro câștigați la Asia Express. Ce veste teribilă a primit, când a ajuns acasă