Scandalul dintre Cătălin Bordea și Valerie Lungu continuă! Comediantul continuă cu ironiile: „A speriat și câinii vecinilor”

CANCAN.RO are reacția lui Cătălin Bordea după ce Alex Gîlcă l-a pus să îi ceară scuze soției sale, Valerie Lungu. Comediantul consideră că influencerița ar trebui să își ceară iertare, după ce a urlat atât de tare încât a băgat în sperieți până și animalele vecinilor lui. Cât despre ifosele de mare prințesă de la Asia Express, Bordea i-a recomandat șatenei să mai lase pretențiile deoparte. Că doar a plecat în Asia Express, nu într-o vacanță de lux, cu servitori și șampanii scumpe!

Tot scandalul a pornit după ce Bordea a comparat-o pe Valerie cu personajul Gollum din seria cinematografică „Stăpânul Inelelor”. Alex Gîlcă aproape l-a obligat pe comediant să își ceară scuze de urgență în fața ei și să nu se mai folosească de numele și imaginea influenceriței. De parcă Bordea ar fi atentat la coroana unei regine, nu ar fi făcut o glumă despre o concurentă de la Asia Express.

Valerie Lungu a speriat tot cartierul

Cătălin Bordea a declarat că Valerie Lungu face o dramă de parcă ar juca rolul principal într-un film de Oscar. Comediantul nici nu se gândește să își ceară scuze și i-a recomandat influenceriței să mai reducă volumul, pentru că țipetele și crizele ei au ajuns să bage în sperieți până și câinii vecinilor. În opinia lui, soția lui Alex Gîlcă face mai mult zgomot decât un întreg spectacol de artificii de Revelion. Și măcar artificiile se termină după câteva minute.

„Am comparat trăiri, nu persoane. Drama si disperarea personajelor sunt asemănătoare. Cât despre scuze, Doamna Valerie le datorează cățeilor vecinilor mei. Când a început sa urle la tv, bietele animale s-au speriat ca de artificiile de Revelion”, a spus comediantul pentru CANCAN.RO.

Așa comoară rar găsești

Se pare că Bordea nu s-a lăsat impresionat nici cât negru sub unghie de ultimatumul lui Alex Gîlcă. Soțul Valeriei Lungu a spus că marele comediant este lipsit de respect și că el știe foarte bine ce comoară are acasă. Ba chiar a mărturisit că și-a schimbat radical părerea despre fostul câștigător Asia Express și că așteaptă ca acesta să îi ceară scuze soției sale. Rămâne de văzut dacă se acceptă scuze simple sau dacă bijuteria familiei trebuie omagiată în genunchi.

„Cătălin, m-aș fi așteptat ca fix tu să înțelegi cât de mult pot afecta gesturile altora. Ai trecut prin momente dificile, ai vorbit public despre drama ta. Oamenii au empatizat cu tine inclusiv eu. Mă surprinde să văd că ai decis să faci spectacol pe imaginea soției mele. Valerie a ales să vină la Asia Express fără filtre, fără teama de a fi ea însăși. Cătălin, este o mare diferență în a face oamenii să râdă și a face oamenii de râs. Prima cere talent, iar a doua nu cere mare lucru. Nu vreau să te jignesc sau să-ți transform viața personală într-o glumă, dar că din propria ta experiență poate fi lipsa de respect. Eu m-am întors din Asia Express cu aceeași femeie de care m-am îndrăgostit, dar acum o admir și mai mult. Știu cât de greu a fost acolo și cât de greu ne este să facem față la tot ce se întâmplă acum în online. Dacă tot vorbim de stăpânul inelelor, am învățat un lucru: nu tot ce e prețios trebuie să strălucească în ochii lumii. Este suficient să știi ce comoară ai acasă. Acesta este mesajul meu pentru tine, de la bărbat la bărbat. Vreau să-ți ceri scuze față de soția mea, cum vrei tu, public sau în privat. La fel ai face și tu. La fel cum ai luptat pentru familia și soția ta”, i-a transmis Alex Gîlcă lui Bordea.

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Cătălin Bordea a ironizat-o pe Valerie Lungu de la Asia Express. Cu ce personaj a asemănat-o