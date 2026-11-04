Cătălin Bordea a ironizat-o pe Valerie Lungu de la Asia Express. Cu ce personaj a asemănat-o

Cătălin Bordea a ironizat-o pe Valerie Lungu de la Asia Express. Cu ce personaj a asemănat-o
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Valerie Lungu, concurenta de la Asia Express, a devenit subiectul unei ironii lansate de Cătălin Bordea în mediul online. Comediantul a publicat o imagine care a stârnit amuzamentul urmăritorilor, în care a comparat-o pe influenceriță cu Gollum, unul dintre cele mai cunoscute personaje din seria cinematografică „Stăpânul Inelelor”. Comparația a avut la bază o fotografie surprinsă în timpul competiției, în care aceasta apare fără machiaj.

Valerie Lungu participă la Asia Express alături de soțul ei, Alex Gîlcă. Cei doi au pornit pe Drumul Mătăsii cu speranța de a ajunge cât mai departe în competiție, iar parcursul lor de până acum le-a adus un loc printre cele patru echipe care continuă lupta pentru marele premiu.

Cătălin Bordea a ironizat-o pe Valerie Lungu de la Asia Express

Cunoscut pentru umorul său și pentru comentariile ironice pe care le face în mediul online, Cătălin Bordea a găsit un motiv de amuzament într-un moment surprins în cadrul emisiunii Asia Express. Acesta a realizat un colaj în care a pus alături o imagine cu Gollum și o fotografie cu Valerie Lungu, surprinsă în timpul competiției, fără machiaj.

Personajul din „Stăpânul Inelelor” este recunoscut pentru aspectul său aparte, iar asocierea făcută de comediant a atras atenția celor care îi urmăresc activitatea pe rețelele sociale. Bordea a însoțit fotografia de un scurt comentariu ironic, făcând referire la transformările pe care le poate produce machiajul.

Poza postată de Bordea

Dincolo de ironia făcută de Cătălin Bordea, experiența trăită de Valerie Lungu în competiție nu este lipsită de momente dificile. Ediția difuzată aseară a adus situații tensionate pentru concurenți, iar influencerița a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei probe de autostop.

După ce echipa sa a reușit să găsească un șofer dispus să îi transporte, cei doi concurenți au fost nevoiți să coboare din mașină și să își continue căutările. Situația a provocat nemulțumirea lui Valerie Lungu, care a reacționat vehement față de persoana ce îi oferise inițial ajutorul.

Momentul a degenerat, iar tonul ridicat al discuției a atras atenția celor din jur. Concurenta a fost avertizată că reacția sa ar putea determina localnicii să solicite intervenția poliției, ceea ce a amplificat tensiunea deja existentă.

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Avem dovada că Valerie Lungu a trișat în cursa pentru Ultima Șansă și trebuia descalificată de la Asia Express. Acuzații dure aduse postului Antena 1

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