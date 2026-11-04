Sahara Ray, fosta iubită a lui Justin Bieber, va fi incinerată. Ce au descoperit anchetatorii după moartea modelului de 34 de ani

Sahara Ray, modelul australian despre care presa a scris că ar fi avut o relație cu Justin Bieber, urmează să fie incinerată pe 10 noiembrie, la aproape o lună de la moartea sa. Tânăra s-a stins din viață la doar 34 de ani, iar autoritățile americane nu au stabilit încă oficial cauza decesului.

Noi informații despre moartea Saharei Ray au ieșit la iveală după ce presa americană a obținut certificatul de deces al modelului. Documentul oferă detalii despre locul în care aceasta și-a petrecut ultimele clipe și despre pregătirile familiei pentru incinerare.

Sahara Ray va fi incinerată pe 10 noiembrie

Potrivit TMZ, care a obținut certificatul de deces, trupul neînsuflețit al Saharei Ray urmează să fie incinerat pe 10 noiembrie. Din document reiese că cenușa modelului urmează să fie dusă la locuința mamei sale din Los Angeles.

Certificatul confirmă și faptul că modelul a murit pe 18 octombrie 2026, la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles. Sahara Ray avea 34 de ani.

Autopsia a fost deja efectuată, iar trupul neînsuflețit a fost predat familiei la sfârșitul lunii octombrie. Cu toate acestea, cauza morții nu a fost încă stabilită oficial.

Medicii legiști așteaptă rezultatele analizelor toxicologice înainte de a putea formula o concluzie.

În presa internațională au apărut informații potrivit cărora decesul tinerei ar fi survenit după o supradoză de fentanil, un opioid extrem de puternic. Această ipoteză nu a fost confirmată de autorități.

Sahara Ray a lăsat în urmă o fetiță de numai nouă luni

Moartea modelului a survenit la doar nouă luni după ce devenise mamă. În ianuarie 2026, Sahara Ray a adus pe lume o fetiță pe nume Snow, al cărei tată este Michael Bradley Dow.

Ultima sa postare de pe Instagram, publicată în luna iulie, a fost dedicată fiicei sale. Modelul a distribuit mai multe fotografii alături de copil. După moartea Saharei, mama și sora acesteia au publicat mesaje de adio pe rețelele sociale.

Cine a fost Sahara Ray

Născută în Australia, Sahara Ray era fiica celebrului surfer Tony Ray. A devenit cunoscută ca model și creatoare de costume de baie, lansând propriul brand, Sahara Ray Swim.

În 2016, numele său a apărut în presa internațională după ce a fost fotografiată alături de Justin Bieber, în timpul unei vacanțe în Hawaii. Cei doi au fost asociați sentimental, deși relația nu a fost confirmată oficial.

Sahara Ray a vorbit public și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. În 2024, ea a dezvăluit că fusese diagnosticată cu sindromul Guillain-Barré, o afecțiune neurologică rară care i-a provocat temporar paralizia membrelor inferioare.

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