Fosta iubită a lui Justin Bieber a murit la doar 34 de ani! Sahara Ray lasă în urmă o fetiță de numai câteva luni

Fosta iubită a lui Justin Bieber a murit la doar 34 de ani! Sahara Ray lasă în urmă o fetiță de numai câteva luni
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Sahara Ray. Foto: Instagram
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Modelul australian și antreprenoarea din industria costumelor de baie Sahara Ray s-a stins din viață la vârsta de 34 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, care a transmis că tânăra a murit în spital, înconjurată de cei dragi.

„A murit noaptea trecută, înconjurată de familie, la spital. A fost atât de iubită”, au declarat apropiații acesteia.

Până în prezent, cauza decesului nu a fost făcută publică. Vestea a provocat numeroase reacții în mediul online, acolo unde Sahara Ray era urmărită de aproape 900.000 de persoane și unde își promova brandul de costume de baie, Sahara Ray Swim.

Fosta iubită a lui Justin Bieber a murit la doar 34 de ani

Sahara Ray a devenit cunoscută la nivel internațional atât prin cariera sa în modelling, cât și prin relația de scurtă durată pe care ar fi avut-o cu Justin Bieber în 2016.

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Shara Ray şi Justin Bieber

Cei doi au fost surprinși împreună în Hawaii, iar imaginile au atras atenția presei din întreaga lume. De-a lungul timpului, numele său a mai fost asociat și cu artistul australian Cody Simpson.

Fiica surferului profesionist Tony Ray, Sahara și-a petrecut copilăria între Australia, California și Hawaii. Într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, aceasta vorbea despre experiențele trăite alături de tatăl său: „În fiecare iarnă petreceam trei luni pe coasta de nord a insulei Hawaii împreună cu tatăl meu. Era surfer profesionist, așa că am călătorit în întreaga lume alături de el, în timp ce participa la competițiile Pipe Masters și la concursurile de valuri uriașe.”

În ultimii ani, vedeta s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Ea a dezvăluit public că suferă de sindromul Guillain-Barré, o afecțiune neurologică rară care afectează sistemul nervos. Sahara a explicat că simptomele au apărut după ce a fost implicată într-un accident provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului.

„Întreaga mea viață s-a schimbat într-o clipă”, mărturisea aceasta într-o postare în care a vorbit despre boala sa și despre recuperarea dificilă prin care a trecut.

Modelul a oferit atunci mai multe detalii despre perioada critică pe care a traversat-o:

„Practic, organismul meu a intrat în șoc, iar asta a declanșat această boală cumplită. Am fost foarte, foarte bolnavă timp de aproximativ o săptămână și jumătate sau două săptămâni. În acea perioadă aproape că nu am putut mânca nimic, pentru că nu puteam păstra mâncarea în organism, iar corpul meu a devenit extrem de slăbit.”

Ea a explicat și cât de grav îi fusese afectată mobilitatea:

„Abia puteam să merg”, precizând că era „în principal într-un scaun cu rotile și foloseam un cadru pentru deplasare”.

Sahara Ray lasă în urmă o fetiță de numai câteva luni

Pe lângă problemele medicale, Sahara Ray a vorbit deschis și despre dificultățile personale cu care s-a confruntat. În decembrie 2021, aceasta s-a internat într-un centru specializat pentru a urma un program de tratament destinat dependenței de droguri și alcool, precum și problemelor de sănătate mintală.

La începutul acestui an, Sahara Ray a devenit mamă. Una dintre ultimele sale postări din mediul online a fost dedicată fiicei sale, Snow Ray. În imagini, aceasta apărea alături de fetiță, iar mesajul care însoțea fotografiile era simplu și emoționant:

„Tu ești întreaga mea inimă, micuța mea Snow”.

După anunțul decesului, prieteni și admiratori au transmis numeroase mesaje de condoleanțe. Becky Hearn, una dintre apropiatele sale, a descris-o drept „un suflet pur, cu o inimă uriașă”, iar în mesajul de rămas-bun a adăugat:

„Inima mea este frântă pentru tine și familia ta. Odihnește-te în pace.”

Moartea prematură a Saharei Ray a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate numeroasă de oameni care i-au urmărit parcursul profesional și personal de-a lungul anilor.

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