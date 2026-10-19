Actor celebru, ținta unui atac armat în timp ce părăsea un club de fotbal. Șoferul lui a fost rănit

Actorul indian Tiger Shroff a fost vizat de un atac armat în Mumbai, după ce persoane înarmate au deschis focul asupra mașinii în care se afla. Starul de la Bollywood a scăpat nevătămat, însă șoferul său și un alt bărbat au fost răniți în timpul incidentului. Momentul atacului a fost surprins într-o înregistrare video distribuită ulterior pe rețelele sociale.

Incidentul s-a produs duminică seara, în timp ce mașina în care se afla Tiger Shroff părăsea un club de fotbal din Mumbai. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, actorul nu a fost rănit, însă două persoane au suferit leziuni în urma focurilor de armă trase asupra vehiculului.

Actor celebru, ținta unui atac armat

Imaginile distribuite în mediul online surprind cel puțin doi bărbați înarmați care trag de la mică distanță asupra unei mașini ce înaintează lent prin mulțime. Focurile de armă sunt îndreptate spre zona scaunului din dreapta-față, iar secvențele video arată rapiditatea cu care s-a desfășurat întregul incident, în timp ce în apropiere se aflau și alte persoane.

Atacul a stârnit reacții la nivelul autorităților din statul Maharashtra. Eknath Shinde, viceprim-ministrul statului, a condamnat public incidentul și a transmis un mesaj ferm în legătură cu astfel de fapte.

„Aceste tentative de intimidare a oamenilor nu vor fi tolerate şi vom pune capăt acestui huliganism”, a declarat Eknath Shinde.

Oficialul l-a vizitat ulterior pe actor după incident. Potrivit acestuia, atât Tiger Shroff, cât și mama sa au fost profund afectați de cele întâmplate și au rămas „şocaţi” în urma atacului.

Șoferul lui Tiger Shroff a fost rănit

Cazul readuce în atenție seria incidentelor violente care au vizat în ultimii ani personalități publice din India. În 2024, poliția indiană a arestat doi membri ai unei bande criminale în legătură cu un atac armat care a vizat locuința actorului Salman Khan, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Bollywood.

Tot în 2024, Baba Siddique, un politician indian influent, a fost împușcat mortal în Mumbai. Aceste incidente au alimentat preocupările privind protecția celebrităților și a persoanelor publice, în special în contextul atacurilor care par să vizeze în mod direct anumite persoane.

Tiger Shroff s-a născut într-o familie cunoscută din industria cinematografică indiană, fiind fiul a doi actori. Și-a făcut debutul pe marele ecran în 2014 cu filmul romantic „Heropanti”, care l-a ajutat să își construiască o carieră la Bollywood.

Ulterior, actorul a apărut în mai multe producții cinematografice, devenind cunoscut și pentru rolurile care pun accent pe acțiune, antrenament fizic și coregrafii de luptă.

CITEŞTE ŞI: Alertă cu bombă în timpul unui zbor Austrian Airlines deasupra României! Piloții au aterizat de urgență

Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost arestat. Ce au descoperit polițiștii în casa bărbatului