Artist celebru, găsit mort în piscina propriei case. Ce au descoperit polițiștii pe trupul său: „Astfel de lucruri nu sunt normale”

Moartea pianistului și compozitorului venezuelean Gus Ormo este investigată de autoritățile din Florida, după ce artistul a fost găsit fără viață în piscina propriei locuințe din Weston. Primele informații indică împrejurări neobișnuite, însă cauza exactă a decesului nu a fost stabilită până în prezent.

Potrivit presei americane, serviciile de urgență au intervenit după un apel la 911 în care era semnalată o posibilă înecare. În înregistrarea dispeceratului, bărbatul ar fi fost descris ca fiind „legat” în apă.

Artist celebru, găsit mort în piscina propriei case

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat decesul muzicianului. Ulterior, trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală din comitatul Broward, unde urmează să fie efectuate verificări pentru stabilirea cauzei morții.

Până acum, anchetatorii nu au oferit detalii despre ultimele momente din viața lui Gus Ormo. Nu este cunoscută identitatea persoanei care a apelat numărul de urgență, cât timp s-ar fi aflat artistul în piscină și nici dacă în locuință se mai afla cineva în momentul incidentului.

Autoritățile nu au comunicat informații care să confirme existența unei infracțiuni. Circumstanțele în care a fost găsit muzicianul sunt analizate în continuare, iar concluziile urmează să fie stabilite în funcție de rezultatele investigațiilor medico-legale și ale cercetărilor desfășurate de poliție.

Ce au descoperit polițiștii pe trupul său

Vestea morții compozitorului a provocat reacții în comunitatea din Weston, o zonă rezidențială cu acces controlat. Gus Ormo locuia acolo de mai mulți ani și era cunoscut drept o persoană discretă.

„Este foarte trist ce s-a întâmplat. Nu m-aș fi gândit niciodată că s-ar putea petrece așa ceva în Weston”, a declarat un vecin, conform presei străine. „Este ceva foarte ciudat. Astfel de lucruri nu sunt normale”, a spus un alt vecin, potrivit The Sun.

Familia muzicianului încearcă să afle mai multe informații despre împrejurările morții sale. Sora artistului, Antonieta Ormo, a confirmat decesul pentru CBS News Miami și a precizat că familia nu a primit informații suplimentare care să clarifice situația.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția nu a anunțat până în acest moment efectuarea unor arestări. Nici cauza exactă a morții nu a fost făcută publică. Noile informații rezultate în urma examinării medico-legale și a investigației ar putea contribui la clarificarea circumstanțelor în care Gus Ormo și-a pierdut viața.

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