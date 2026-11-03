Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt a renunțat oficial la numele tatălui ei. Și ceilalți copii au început acest demers

Vivienne, fiica în vârstă de 18 ani a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a renunțat oficial la numele tatălui ei. Potrivit informațiilor publicate în presa americană, un judecător din Los Angeles a admis cererea tinerei. Frații ei au început același demers.

Angelina Jolie și Brad Pitt au divorțat după opt ani de procese. Cei doi au împreună șase copii, însă pare că aceștia sunt mai apropiați de actriță. De curând, Vivienne, fiica lor în vârstă de 18 ani a depus o cerere pentru a renunța la numele tatălui ei. Un judecător din Los Angeles a admis solicitarea tinerei, astfel că decizia a fost pronunțată în cadrul unei ședințe desfășurate la Tribunalul Superior din Los Angeles. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Vivienne a renunțat la numele tatălui său

Pentru că nu au existat obiecții formulate, cererea a fost aprobată, iar hotărârea a fost semnată și înregistrată oficial, potrivit publicației Page Six. De asemenea, conform documentelor depuse la dosar, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a invocat motive personale pentru această schimbare radicală.

Totodată, ea folosește public numele Jolie încă de mai bine de doi ani. De exemplu, în mai 2024, a fost creditată drept „Vivienne Jolie” în programul spectacolului de pe Broadway „The Outsiders”, producție la care a colaborat alături de mama sa. Un aspect important de menționat că nu doar ea și-a dorit să renunțe la numele actorului.

Frații ei au început acest demers

În ultimii ani, mai mulți frați au decis să renunțe oficial sau neoficial la numele Pitt. Zahara și-a schimbat legal numele în Zahara Marley Jolie, după ce solicitarea sa a fost aprobată de instanță. Nu este singura, de altfel. Maddox a eliminat oficial numele, astfel că a devenit Maddox Chivan Jolie.

Shiloh a luat prima dată această decizie, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. De asemenea, Knox, fratele geamăn a lui Vivienne a ales să nu folosească numele tatălui său pe diploma sa de absolvire, însă nu există informații care să confirme că și-ar fi modificat legal numele. Angelina Jolie și Brad Pitt au depus actele de divorț în 2016, iar după ani de procese s-a încheiat în 2024.

VEZI ȘI: Brad Pitt a primit o nouă lovitură din partea copiilor săi. Ce motive au invocat Zahara și Maddox

Angelina Jolie, pregătită pentru un nou capitol din viața sa. Ce urmează după ce gemenii ei au împlinit 18 ani