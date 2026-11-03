Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt a renunțat oficial la numele tatălui ei. Și ceilalți copii au început acest demers

Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt a renunțat oficial la numele tatălui ei. Și ceilalți copii au început acest demers
Galerie Foto 6
Vivienne și Angelina Jolie/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vivienne, fiica în vârstă de 18 ani a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a renunțat oficial la numele tatălui ei. Potrivit informațiilor publicate în presa americană, un judecător din Los Angeles a admis cererea tinerei. Frații ei au început același demers. 

Angelina Jolie și Brad Pitt au divorțat după opt ani de procese. Cei doi au împreună șase copii, însă pare că aceștia sunt mai apropiați de actriță. De curând, Vivienne, fiica lor în vârstă de 18 ani a depus o cerere pentru a renunța la numele tatălui ei. Un judecător din Los Angeles a admis solicitarea tinerei, astfel că decizia a fost pronunțată în cadrul unei ședințe desfășurate la Tribunalul Superior din Los Angeles. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Vivienne a renunțat la numele tatălui său

Pentru că nu au existat obiecții formulate, cererea a fost aprobată, iar hotărârea a fost semnată și înregistrată oficial, potrivit publicației Page Six. De asemenea, conform documentelor depuse la dosar, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a invocat motive personale pentru această schimbare radicală.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Totodată, ea folosește public numele Jolie încă de mai bine de doi ani. De exemplu, în mai 2024, a fost creditată drept „Vivienne Jolie” în programul spectacolului de pe Broadway „The Outsiders”, producție la care a colaborat alături de mama sa. Un aspect important de menționat că nu doar ea și-a dorit să renunțe la numele actorului.

Angelina Jolie și copiii/ Foto: Profimedia

Angelina Jolie și copiii/ Foto: Profimedia

Frații ei au început acest demers

În ultimii ani, mai mulți frați au decis să renunțe oficial sau neoficial la numele Pitt. Zahara și-a schimbat legal numele în Zahara Marley Jolie, după ce solicitarea sa a fost aprobată de instanță. Nu este singura, de altfel. Maddox a eliminat oficial numele, astfel că a devenit Maddox Chivan Jolie.

Shiloh a luat prima dată această decizie, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. De asemenea, Knox, fratele geamăn a lui Vivienne a ales să nu folosească numele tatălui său pe diploma sa de absolvire, însă nu există informații care să confirme că și-ar fi modificat legal numele. Angelina Jolie și Brad Pitt au depus actele de divorț în 2016, iar după ani de procese s-a încheiat în 2024.

VEZI ȘI: Brad Pitt a primit o nouă lovitură din partea copiilor săi. Ce motive au invocat Zahara și Maddox

Angelina Jolie, pregătită pentru un nou capitol din viața sa. Ce urmează după ce gemenii ei au împlinit 18 ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Doliu în lumea muzicii. Cântăreața Nicole Taylor a murit la doar 35 de ani. Mesajul emoționant transmis de surorile ei
Doliu în lumea muzicii. Cântăreața Nicole Taylor a murit la doar 35 de ani. Mesajul emoționant transmis de surorile ei
Creierul lui Bruce Willis va fi donat pentru cercetare! De ce au luat familia și soția această hotărâre
Creierul lui Bruce Willis va fi donat pentru cercetare! De ce au luat familia și soția această hotărâre
O tânără de 23 de ani a ajuns la Terapie Intensivă, după o vacanță în Bali. Simptomele care au băgat-o în spital
O tânără de 23 de ani a ajuns la Terapie Intensivă, după o vacanță în Bali. Simptomele care au băgat-o în spital
Ea este Nathalia, tânăra de 20 de ani care a murit în tragedia aviatică din Florida. Obținuse licența de pilot în urmă cu 3 ani
Ea este Nathalia, tânăra de 20 de ani care a murit în tragedia aviatică din Florida. Obținuse licența de pilot în urmă cu 3 ani
Raluca Zenga, vacanță după vacanță la 6 ani de la divorț! Destinațiile spectaculoase în care a ajuns
Raluca Zenga, vacanță după vacanță la 6 ani de la divorț! Destinațiile spectaculoase în care a ajuns
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Mediafax
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani
Click.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.