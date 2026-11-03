Ce o să facă Gabi Torje după Asia Express 2026. Tocmai a luat decizia: ”Vedem ce ne rezervă viitorul”

Ce o să facă Gabi Torje după Asia Express 2026. Tocmai a luat decizia: ”Vedem ce ne rezervă viitorul”
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Gabi Torje și-a ales noua meserie /Foto: Instagram
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Gabi Torje a revenit în atenția publicului larg odată cu participarea la Asia Express. Fostul fotbalist s-a bucurat din plin de aventura de pe Drumul Mătăsii, iar acum are planuri mari de viitor. După ani de zile petrecuți pe teren, acesta este gata să activeze într-un alt domeniu. Nu se îndepărtează prea mult de lumea fotbalului și deja a început cursurile.

Gabi Torje s-a retras de pe teren în anul 2024, iar acum este gata să o apuce pe un nou drum. Așa cum era de așteptat, sportivul nu renunță la lumea fotbalului și a rămas în strânsă legătură. Este o prezență constantă în mass-media sportivă din România, activând ca analist pentru posturile Digi Sport. Iar de ceva timp a început să se pregătească pentru o nouă carieră.

Ei bine, se pare că acum concurentul de la Asia Express vrea să se îndrepte spre tabăra antrenorilor. Deja s-a înscris la cursuri și urmează să revină pe teren din postura de antrenor.

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„Deocamdată sunt la niște cursuri de antrenor. Până se termină, mai durează. Până atunci trebuie să ne găsim activități, că altfel nu se poate. Nu sunt departe de sport, sunt mereu acolo! Vedem ce ne va rezervă viitorul. Încă nu știu exact”, a declarat Gabi Torje, potrivit libertatea.ro.

Gabi Torje a început cursurile de antrenor /Foto: Instagram

 

Gabi Torje, surprins de experiența Asia Express

Până va reveni din nou pe tren în postura de antrenor, fanii lui Gabi Torje îl pot vedea la Asia Express. Fostul fotbalist a făcut echipă cu Alin Alexuc și s-au dovedit a fi niște adversari redutabili. Obișnuiți cu efortul fizic și situațiile limită, cei doi au înaintat fără probleme pe Drumul Mătăsii.

Însă, chiar și așa, Gabi Torje spune că experiența a fost extrem de dificilă, chiar și pentru ei, și nu se compară cu un cantonament de fotbal. Totul este mult mai dificil în show-ul de la Antena 1, iar fiecare experiență este trăită la intensitate maximă.

„Nu are nicio legătură un cantonament de fotbal cu ceea ce am trăit la Asia Express. Am trăit multe, au fost multe momente și sentimente senzaționale… E adevărat, au fost și multă oboseală și multă adrenalină, dar și multă bucurie, cât și multă supărare. Dar per total este cât un cantonament de fotbal înmulțit cu cinci”, a spus Gabi Torje.

 

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Foto: Instagram

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