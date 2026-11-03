Cu ce probleme se confruntă Iustina Loghin, înainte de botezul lui Milan: ”Încerc să nu mă stresez”

Iustina Loghin și Cornel Luchian au devenit cunoscuți publicului după participarea la Insula Iubirii. Cei doi au rămas împreună, iar acum au doi copii frumoși. Duminică, 8 noiembrie, aceștia își botează băiețelul, Milan.

Cu câteva zile înainte de marele eveniment, Iustina a împărtășit cu urmăritorii săi că se confruntă cu ceva probleme. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit că pregătirile sunt în toi, însă ținutele îi dau mari bătăi de cap. Cu toate acestea, șatena încearcă să se bucure de ziua cea mare, fără să se streseze prea mult. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Iustina Loghin și Cornel Luchian își vor boteza copilul în weekend

Iustina a trecut printr-o perioadă aglomerată. Influencerița s-a ocupat de organizarea marelui eveniment în detaliu. Aproape toate detaliile au fost stabilite, însă ținutele Iustinei, ale fiicei sale, Ivana, și ale lui Cornel nu au fost încă pregătite.

Abia zilele trecute a probat prima rochie, însă pentru că vrea să strălucescă, încă mai caută ținuta potrivită pentru botezul lui Milan. Totuși, nu își dorește să pună presiune pe ea, așa că a decis să nu se streseze prea tare cu privire la această situație.

„Duminică este botezul lui Milan, iar eu abia ieri am fost la prima probă de rochie. Ivana nu are ținută, nici Cornel. Dar încerc să nu mă stresez, pentru că mie așa îmi place, să nu mă stresez”, a scris Iustina Loghin, pe rețelele de socializare.

Marii absenți de la botezul lui Milan

Deși va fi o petrecere cu mare fast, vor exista și absenți. Printre cei care vor lipsi de la botezul lui Milan se numără și copiii lui Cornel Luchian din prima căsătorie.

Aceasta a mărturisit totul în mediul online, precizând că ei nu locuiesc în România, așadar ar fi destul de greu să fie prezenți la marele eveniment.

„Din păcate, ei nu locuiesc în România, iar momentan se cunosc doar prin apeluri video. Cu siguranță se vor întâlni în viitorul apropiat! Mi-ar fi plăcut enorm să fie și ei alături de noi la botezul lui Milan, dar așa au fost împrejurările. Sunt sigură că vor veni și momente frumoase în care vom fi cu toții împreună”, a spus Iustina.

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