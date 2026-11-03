Alertă în România! Constantin Bogdan a beneficiat de permisie și nu s-a mai întors în penitenciar

Un deținut încarcerat la Penitenciarul Pelendava din Craiova a dispărut fără urmă după terminarea permisiei. Constantin Bogdan – în vârstă de 36 de ani – săvârșea o pedeapsă cu închisoarea pntru săvârșirea infracțiunii de tentativă de viol.

Autoritățile doljene sunt în alertă după ce ce un deținut de la Penitenciarul Pelendava din Craiova a dispărut. Bărbatul era încarcerat pentru tentativă de viol și nu a mai revenit în penitenciar după o permisie de 24 de ore. Bărbatul a beneficiat de permisie în perioada 2 noiembrie, ora 12:00 – 3 noiembrie, ora 12:00.

Constantin Bogdan a evadat de la Penitenciarul Pelendava din Craiova

Marți, 3 noiembrie, reprezentanții Penitenciarului Pelendava au sesizat IPJ Dolj cu privire la faptul că bărbatul nu a revenit la terminarea permisiei. Autoritățile au demarat verificări pentru localizarea bărbatului, fiind căutat inlusiv la domiciliu, în comuna Catane, fără a fi găsit.

Perosoanele care îl văd sau dețin informașii despre acestea sunt rugate să nu se apropie de acesta și să apeleze de urgență numărul 112 sau că contacteze Penitenciarul Craiova-Pelendava la numărul de telefon: 025.142.23.26.

SEMNALMENTE: înălțime: 1.65 m, satură atletică, păr șaten, ochi căprui, față ovală, ten măsliniu și frunte lată. Semne particulare: bărbișon mediu, mustață mică, sprâncene arcuite, urechi mijlocii lipite.

„Astăzi, 3 noiembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat de către Penitenciarul Pelendava despre faptul că un bărbat, de 36 de ani, care era încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de viol, a beneficiar de permisie în perioada 2 noiembrie ora 12:00 – 3 noiembrie 12:00 și nu a mai revenit în penitenciar. Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana evadată sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de polișție”, se arată în comunicatul IPJ Dolj.

Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor pentru localizarea lui Constantin Bogdan. Este recomandat ca persoanele care dețin informații despre bărbatul evadat să precizeze locul și momentul observației, precum și eventualele detalii care ar putea ajuta autorităție. Nu este recomandată intervenția pe cont propriu, iar cetățenii sunt sfătuiți să nu încerce să îl oprească, urmărească sau să îl confrunte.

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