„Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026”. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei

Mai sunt doar 10 zile până vineri, 13 noiembrie 2026, o dată care în urmă cu mai bine de șase decenii a fost calculată matematic ca fiind momentul exact în care omenirea va atinge „singularitatea”, adică un așa-numit „sfârșit al lumii”. Un matematician și fizician celebru a calculat data exactă la care omenirea ar trebui să se prăbușească. Conform studiului său, Ziua Apocalipsei pică exact în data de vineri, 13 noiembrie 2026.

În noiembrie 1960, renumitul savant Heinz von Foerster a publicat în prestigioasa revistă Science o lucrare care a șocat lumea. Punând laolaltă formule matematice complexe și analizând sute de ani de istorie, matematicianul și echipa lui au descoperit că populația Planetei nu creștea normal, ci exploda de la un an la altul.

Matematicianul care a calculat data exactă a Apocalipsei

Analizând modul accelerat în care creștea populația planetei, Heinz von Foerster a creat o formulă matematică complexă. Mai exact, conform ecuației sale, pe 13 noiembrie 2026, numărul de oameni de pe Pământ ar fi trebuit să atingă „singularitatea”, adică să tindă spre infinit.

„Strănepoții noștri nu vor muri de foame, ci vor fi striviți de vii!”, a concluzionat Heinz von Foerster.

Concret, matematicianul a sugerat că la această dată nu va mai exista efectiv loc pe Pământ din cauza suprapopulării. Data de 13 noiembrie nu a fost aleasă totuși întâmplător. Heinz von Foerster s-a născut pe 13 noiembrie 1911. Calculând ecuația, el a realizat că momentul critic pica exact în ziua în care el ar fi împlinit 115 ani și, simbolic, într-o zi de vineri 13.

Deși nu mai este mult până la data critică, „sfârșitul lumii” nu este tocmai aproape. La momentul studiului, pe Pământ erau doar 3 miliarde de locuitori. Astăzi, populația a depășit 8 miliarde de locuitori, dar „apocalipsa prin strivire” prezisă de Heinz von Foerster nu va mai avea loc.

La momentul respectiv, matematicianul nu a putut anticipa un fenomen numit tranziția demografică. Mai exact, pe măsură ce societatea a evoluat, oamenii din întreaga lume au început să aibă, în mod voluntar, tot mai puțini copii.

Astfel, în loc să explodeze spre infinit, așa cum a prezis matematicianul, rata de creștere a populației globale este în scădere de ani de zile. Organizația Națiunilor Unite estimează acum că populația se va stabiliza în jurul a 10,3 miliarde de oameni abia în anii 2080, după care va începe să scadă.

Totuși, deși „apocalipsa prin strivire” s-a stins, ecuația lui Heinz von Foerster a revenit în prim-plan. Acum, unii experți în tehnologie remarcă faptul că matematicianul a nimerit neintenționat o altă mare transformare, explozia Inteligenței Artificiale. Chiar dacă populația umană nu a devenit infinită în noiembrie 2026, capacitatea de calcul și evoluția algoritmilor de IA urmează exact curba verticală pe care savantul o desena în urmă cu 66 de ani.

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