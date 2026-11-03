Un nou show exploziv la PRO TV! Vedetele vor fi vânate timp de cinci zile, fără telefoane și bani

Un nou show exploziv la PRO TV! Vedetele vor fi vânate timp de cinci zile, fără telefoane și bani
PRO TV aduce „Most Wanted” în România / Sursa foto: Colaj Cancan
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PRO TV pregătește o adaptare românească a formatului internațional „Most Wanted”, un reality-show în care mai multe vedete sunt nevoite să se ascundă timp de cinci zile, încercând să scape de o echipă de urmăritori care pornește pe urmele lor. Emisiunea a fost lansată inițial în Olanda, în 2024, iar ulterior a fost preluată și în alte țări europene. În Franța, producția se numește „Wanted: Catch Me If You Can”.

Un nou format internațional de divertisment va ajunge și pe micile ecrane din România. PRO TV pregătește adaptarea emisiunii „Most Wanted”, un proiect conceput de compania olandeză Talpa Studios în parteneriat cu Signal.Stream, care ar urma să intre în grila de programe în primăvara anului 2027.

Informația a fost făcută publică atât de reprezentanții postului PRO TV, cât și de cei ai Talpa Studios. Potrivit anunțului, formatul va avea versiuni locale în trei țări europene: România, Slovacia și Cehia.

Cum se desfășoară competiția din „Most Wanted”

Noul reality-show propune o experiență plină de adrenalină. Concurenții trebuie să dea dovadă de ingeniozitate și să găsească soluții pentru a nu fi prinși. Vedetele primesc rolul unor fugari și au la dispoziție cinci zile pentru a scăpa de cei care încearcă să le dea de urmă.

Regulile formatului internațional prevăd o evadare spectaculoasă dintr-un penitenciar de maximă securitate, urmată de o adevărată aventură pe teritoriul țării. Fără telefoane mobile, bani sau alte mijloace moderne la dispoziție, concurenții trebuie să își găsească singuri mâncare, transport și adăpost. Misiunea lor este să rămână liberi cât mai mult timp și să nu ajungă în mâinile echipei care îi urmărește.

În formatul original creat de Talpa Studios, concurenții sunt ușor de recunoscut datorită combinezoanelor portocalii pe care le poartă. De cealaltă parte, cei trei membri ai echipei de urmărire beneficiază de echipamente performante. Aceștia trebuie să îi localizeze și să îi captureze pe fugari înainte să se încheie cele cinci zile ale competiției.

„Most Wanted”, emisiunea care a debutat în Olanda în 2024

Conform informațiilor publicate pe platforma oficială Talpa Studios, producția „Hunting Season: Most Wanted” a avut premiera în anul 2024, la televiziunea olandeză SBS6. Proiectul a fost dezvoltat de Talpa Studios în colaborare cu Signal.Stream și pornește de la ideea emisiunii „Hunting Season”, adaptată de această dată pentru mediul online.

În prima variantă a show-ului, zece persoane cunoscute acceptă provocarea de a deveni fugari, după o evadare pusă în scenă dintr-un penitenciar de maximă securitate. Pe urmele lor pornesc trei membri ai echipei Team STUK, care încearcă să îi găsească și să îi captureze. Pe parcursul celor cinci zile, concurenții trebuie să își procure singuri hrana, să găsească locuri unde să înnopteze și să se deplaseze fără ajutorul telefoanelor mobile sau al banilor.

Diferența dintre cele două tabere este evidentă și la nivelul echipamentelor. Participanții aflați în fugă poartă combinezoane portocalii, în timp ce urmăritorii dispun de tehnologie performantă, precum drone și sisteme GPS, dar și de informații actualizate despre traseele acestora. Obiectivul echipei de capturare este să îi găsească pe toți participanții înainte de expirarea celor cinci zile.

Vedetele, în rol de fugari la PRO TV / Sursa foto: Social media

Când ajunge „Most Wanted” pe micile ecrane din România

Publicul din România va putea urmări adaptarea locală a emisiunii în primăvara anului 2027. Până în prezent, postul nu a făcut publice informații despre celebritățile care vor participa la competiție și nici despre persoanele care vor face parte din echipa responsabilă de prinderea fugarilor.

De asemenea, rămâne un mister dacă noua producție va putea fi urmărită direct la televizor sau dacă va fi disponibilă pe platforma VOYO. Nu se știe încă nici în ce măsură varianta românească va respecta structura originală.

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