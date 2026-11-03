Fiica lui Ioniță dezvăluie cum a ajuns în depresie după o întâlnire cu propriul tată: „Viorica de la Clejani m-a urât toată viața”

Fiica lui Ioniță dezvăluie cum a ajuns în depresie după o întâlnire cu propriul tată: „Viorica de la Clejani m-a urât toată viața”
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Ramona de la Clejani a făcut acuzații grave la adresa lui Ioniță de la Clejani! Artista a declarat, pentru CANCAN.RO, că tatăl său a tratat-o ca pe ultimul om și a împins-o într-o depresie severă. Iar cireașa de pe tort? Nici măcar la nunta fiicei sale nu și-a făcut apariția! Se pare că pentru Ioniță microfonul are mereu prioritate, dar când vine vorba de propriul copil, până și invitația la dans rămâne fără răspuns.

Ramona de la Clejani s-a măritat pe 26 octombrie 2026, dar la petrecere a fost un absent pe care nu avea cum să nu-l observe lumea: chiar tăticul Ioniță! Nici Viorica și Margherita nu au fost invitate. Iar Ramona a explicat fără ocolișuri de ce nu le-a vrut la eveniment.

Artista a declarat că toți trei au umilit-o ani la rând și că i-au făcut viața un adevărat calvar. Ramona a spus că relația cu tatăl său a dus-o într-o depresie severă, iar suferința prin care a trecut a fost mult mai mare decât și-ar fi imaginat cineva. Mai mult, ea nu vede nicio împăcare la orizont și consideră că scandalul dintre ei nu se va termina niciodată.

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„Nu am o relație bună cu tatăl meu, pentru că el a refuzat toată viața să vorbească cu mine. Am suferit foarte mult din cauza lui. Nu l-am invitat la cununia mea pentru că nu mă privește ca pe fiica lui, ci ca pe un dușman. M-am întâlnit cu el la o nuntă, iar nici atunci nu a vorbit cu mine. A doua zi m-am simțit foarte rău și am ajuns într-o depresie severă.

În ceea ce le privește pe Viorica și fiica ei, ele nu fac parte din viața mea. Nu am crescut alături de Viorica și nu avem o relație. De ce le-aș invita? M-au urât toată viața și nu văd de ce aș aduce lângă mine persoane care nu mi-au dorit niciodată binele. Nu am nevoie de încă o umilință în viața mea”, a declarat Ramona pentru CANCAN.RO.

Ramona, Ioniță și Viorica de la Clejani

Ramona, Ioniță și Viorica de la Clejani. Sursa foto Social Media

Nu e totul numai lapte și miere

Ramona de la Clejani a povestit că evenimentul a ieșit exact așa cum și-a visat, chiar dacă Ioniță nu a fost prezent într-unul dintre cele mai importante momente din viața ei. Absența tatălui nu i-a stricat însă bucuria cununiei, artista fiind înconjurată de prietene și de oamenii dragi. Mai mult, Ramona a anunțat că anul viitor va face și cununia religioasă.

„Cununia mea a fost o zi plină de emoții. Toată seara nu am dormit nici eu, nici fetele, însă am reușit să-mi depășesc emoțiile. Când am văzut atâtea persoane în jurul meu, m-am bucurat enorm. M-am distrat toată ziua și toată noaptea alături de prietenele și fetele mele. La anul ne-am promis că vom face și nunta”, a spus ea.

Și, ca să fie tacâmul complet, Ramona a povestit și cum și-a găsit jumătatea. Ea a recunoscut că relația lor nu este lipsită de certuri și că nu sunt nici pe departe cuplul perfect, însă, chiar și atunci când apar tensiuni, cei doi reușesc să ajungă la un compromis și să treacă peste neînțelegeri.

„Pe soțul meu l-am cunoscut în formația cu care cântă. La vremea aceea, el era managerul formației și se ocupa inclusiv de mine, să ajung la timp la evenimente. Așa a început povestea noastră.

Nu suntem perfecți, ne mai certăm, dar certurile nu durează mult. De multe ori, el spune că sunt cu gura mare. Alteori, mă lasă pur și simplu în lumea mea: eu vorbesc, eu mă aud și tot eu îmi văd de treabă. Avem cinci ani împreună. Am luat un teren în Pipera, iar de acolo el mi-a spus că trebuie să ne stabilim, pentru că nu ne mai despărțim”, a mărturisit Ramona.

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