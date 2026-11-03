Radu Vâlcan, despre legătura specială cu fratele lui: „Știm că putem conta unul pe celălalt”

Radu Vâlcan, despre legătura specială cu fratele lui: „Știm că putem conta unul pe celălalt”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Radu Vâlcan este unul dintre cei mai apreciați prezentatori de televiziune din România, însă, dincolo de cariera sa, acesta a preferat întotdeauna să păstreze discreția atunci când vine vorba despre viața personală. Deși publicul îl cunoaște de ani buni prin intermediul proiectelor în care este implicat, puține sunt momentele în care vorbește despre familia sa și despre oamenii care au avut un rol important în formarea lui. Recent, prezentatorul a oferit o perspectivă asupra relației cu fratele său, Cristi, dezvăluind cum diferența de vârstă dintre ei a influențat dinamica din copilărie și cum apropierea s-a consolidat odată cu trecerea timpului.

Cei doi frați sunt despărțiți de zece ani, un detaliu care a făcut ca experiențele lor din primii ani de viață să fie destul de diferite. În timp ce Cristi era încă la vârsta copilăriei, Radu se afla deja într-o etapă în care responsabilitățile și preocupările sale se schimbau. Astfel, relația dintre ei nu a fost marcată de competiția și rivalitățile întâlnite adesea în cazul fraților apropiați ca vârstă, ci mai degrabă de grija pe care fratele mai mare o manifesta față de cel mic.

Radu Vâlcan, despre legătura specială cu fratele lui

Pentru prezentator, rolul de frate mai mare a venit firesc, iar sentimentul de protecție a fost unul dintre elementele care au definit legătura lor în copilărie. Diferența de vârstă l-a făcut să privească relația dintr-o perspectivă aparte, în care responsabilitatea și dorința de a fi alături de Cristi au avut un loc important. Chiar dacă au existat, ca în orice familie, momente de tachinare și amintiri specifice copilăriei, cei doi nu au trecut prin rivalități puternice.

Odată cu maturizarea, distanța dintre etapele lor de viață a devenit tot mai puțin vizibilă. Fiecare și-a construit propriul drum, cu experiențe și preocupări diferite, însă legătura dintre ei a rămas una solidă. Astăzi, relația lor se bazează pe încredere, respect și sprijin reciproc, fără să fie nevoie de gesturi grandioase sau de confirmări constante. Apropierea dintre cei doi este una care s-a construit în timp și care continuă să reprezinte un punct important în viața prezentatorului.

„Între mine și Cristi sunt zece ani diferență, iar asta a făcut ca relația noastră din copilărie să fie puțin diferită de cea clasică dintre doi frați apropiați ca vârstă. Când el era copil, eu eram deja într-o altă etapă, așa că nu prea am avut rivalitatea aceea frățească.

Mai degrabă am simțit că trebuie să am grijă de el, să-l protejez. Îmi vin în minte multe momente în care el era „ăla mic, iar eu fratele mai mare, cu tot ce înseamnă asta: și responsabilitate, și tachinări, și sentimentul că trebuie să fii acolo când are nevoie de tine. Pe măsură ce am crescut, cei zece ani au început să se simtă tot mai puțin. Astăzi suntem doi oameni maturi, fiecare cu viața lui, dar cu o legătură foarte puternică. Știm că putem conta unul pe celălalt fără să fie nevoie să ne-o spunem tot timpul. Iar asta spune tot.”, a spus Radu potrivit Viva.

Ea este celebra ”Gândac”, prietena Claudiei cu care a ”tradus-o” Ionuț Mocăniță. Joc bizar al sorții

Ionuț Mocăniță și Andrușca nu se mai ascund! Dovada că cei doi formează un cuplu după Insula Iubirii. Imaginile care spun tot

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cu ce probleme se confruntă Iustina Loghin, înainte de botezul lui Milan: ”Încerc să nu mă stresez”
Cu ce probleme se confruntă Iustina Loghin, înainte de botezul lui Milan: ”Încerc să nu mă stresez”
Paula Seling, cerută în căsătorie! Cum a început povestea de dragoste dintre artistă și Alexandru Gorgos
Paula Seling, cerută în căsătorie! Cum a început povestea de dragoste dintre artistă și Alexandru Gorgos
Daniela Pană a primit pozele făcute cu telefonul producției, la Insula Iubirii. Detaliul observat într-un selfie. Acum totul e clar: adevărul despre Remi
Daniela Pană a primit pozele făcute cu telefonul producției, la Insula Iubirii. Detaliul observat într-un selfie. Acum totul e clar: adevărul despre Remi
Gina Pistol, dezvăluiri din bucătărie. Preparatul care nu lipsește niciodată din meniu
Gina Pistol, dezvăluiri din bucătărie. Preparatul care nu lipsește niciodată din meniu
Oana Ioniță vrea să ia numai note de 10! Cum se descurcă la trei masterate în paralel
Oana Ioniță vrea să ia numai note de 10! Cum se descurcă la trei masterate în paralel
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gigi Becali a dat un tun imobiliar uriaș: „Am făcut 37.000.000 de euro din două telefoane și o semnătură”
Prosport.ro
Gigi Becali a dat un tun imobiliar uriaș: „Am făcut 37.000.000 de euro din două telefoane și o semnătură”
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!”
Click.ro
Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!”
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.