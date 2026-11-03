Cum a ajuns Cătălin Măruță în platoul „Românii au talent”, după ce a semnat cu Antena 1

Cătălin Măruță, apariție surpriză la filmările „Românii au talent”. Deși s-a mutat la Antena 1, prezentatorul a fost surprins în platoul emisiunii de la PRO TV alături de Andra, Smiley, Pavel Bartoș și Gina Pistol, într-un clip publicat pe Instagram.

Filmările pentru noul sezon „Românii au talent”, care va fi difuzat la începutul anului 2027, sunt deja în desfășurare. Una dintre aparițiile care au atras atenția este cea a lui Cătălin Măruță, prezentator care a părăsit PRO TV în primăvara lui 2026 și care, în prezent, face parte din echipa Antena 1, unde prezintă emisiunea „Furnicuțele”.

Cătălin Măruță, surprins în platoul „Românii au talent”

Prezența lui Cătălin Măruță la filmările show-ului de la PRO TV a fost observată într-un videoclip publicat pe Instagram de Smiley. Conform Libertatea, artistul promovează filmul „Vacanță All Inclusive”, în care joacă alături de Pavel Bartoș, iar în imagini apare și prezentatorul de la Antena 1. În fundal poate fi observată sigla emisiunii „Românii au talent”.

Alături de Smiley și Pavel Bartoș, în clip mai apar Andra, Gina Pistol și Cătălin Măruță. Postarea a fost însoțită de mesajul:

„Oficial. De astăzi, «Vacanța All Inclusive» este în cinematografele din toată țara! Eu și Pavel continuăm caravana, așa că intrați pe vaifilm.ro să vedeți când ajungem și în orașul vostru! Până ne vedem la film, am și eu o curiozitate: care sunt cele trei lucruri fără de care nu plecați niciodată în vacanță? Ne vedem la cinema”.

Dialog savuros între Smiley, Andra și Cătălin Măruță

În materialul video, Smiley îi adresează o întrebare Andrei:

„Mergi într-o vacanță cu mine și cu Pavel, fără Cătălin?”.

Replica vine însă chiar de la Cătălin Măruță, care intervine imediat:

„Dacă te uiți la Pavel, se vede că el în toate vacanțele e la all inclusive”!

Ulterior, Andra răspunde întrebării adresate de artist:

„Aș merge. Și să știi că el m-ar lăsa, că știe că sunteți frații mei”.

Dialogul continuă cu o nouă întrebare formulată de Pavel Bartoș:

„Și care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai lua. Fără Cătălin”.

Răspunsul artistei a fost:

„Căștile, costumul de baie și telefonul, să mă uit la filme, să mă relaxez”.

Gina Pistol și Cătălin Măruță, replici amuzante în promovarea filmului

În aceeași înregistrare, Smiley o întreabă și pe Gina Pistol ce ar lua cu ea într-o vacanță. Prezentatoarea „MasterChef România” a oferit un răspuns neașteptat:

„O pensetă”!

Spre finalul clipului, dialogul se mută către Pavel Bartoș și Cătălin Măruță.

„Tu de ce ai veni la film?”, întreabă prezentatorul de la „Românii au talent”.

Vedeta Antena 1 răspunde:

„Eu aș veni la film pentru că am văzut trailerul și m-a convins. Și că îmi place”.

La un moment dat, Andra pare să descopere un posibil detaliu din producția cinematografică și îi adresează o întrebare Ginei Pistol:

„L-ai lăsat să se pupe în film?”.

Totuși, Gina Pistol nu oferă un răspuns, iar conversația se încheie într-o notă amuzantă, în cadrul materialului de promovare pentru „Vacanță All Inclusive”.

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